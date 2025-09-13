Tenis: ¡Pasajes a Bolonia! Argentina ganó 3-0 la serie de Copa Davis, tras vencer en dobles a los Países Bajos

Tenis: Argentina consiguió triunfar en los dos partidos del día y estiró la ventaja en Copa Davis

Tenis: Una clasificación para seguir soñando con la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis ganó sus pasajes al Final Ocho de Copa Davis, que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia, tras ganar la serie a Países Bajos por 3-0. El ultimo punto en disputa fue el doble y en esta instancia Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganaron a la dupla conformada por Sanders Arends y Botic Van de Zandschulp por 6/3 y 7/5

La dupla argentina de Zeballos y Molteni

Zeballos y Molteni jugaron a un nivel altísimo para certificar la clasificación al Final 8 de Bolonia, en noviembre. Fue 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp.

11. 05 Argentina 3-0 Países Bajos

Zeballos y Molteni vencieron 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp para darle el punto necesario al equipo de Frana. ¡Pasaje a Bolonia!

11.02 A un game de Bolonia

A pura devolución Argentina quebró el servicio de Arends: 6-5 en el segundo set.

10. 59 Tres puntos en fila

Del 2-5 al 5-5 en el segundo set de la mano de Zeballos y de Molteni. Celebran los argentinos en la tribuna del Martiniplaza.

10. 49 Momento Molteni del partido

El game más largo del dobles fue para Argentina. Después de cinco chances de set resistió y Zeballos sacará 4-5 en el segundo parcial.

10. 40 Hay descuento

Zeballos hizo su parte en la red y ahora Van de Zandschulp sacará para el set: 5-3 al frente Países Bajos.

10. 38 A charlar se ha dicho

Creció Arends y los Países Bajos sacan una importante ventaja de 5-2 en el segundo parcial que lleva a la reflexión de Frana, Molteni y Zeballos.

10.31 El break esperado en Groningen

Arends atajó todo y los Países Bajos logran el ansiado quiebre: 4-2 en el segundo set ante Argentina.

10. 29 Mantenerse a flote

Arends y Van de Zandschulp dan la cara por Países Bajos para el 3-2 del segundo set ante Argentina, en Groningen.

10. 25 Molteni conducción

Desde su mano salieron servicios bien ubicados para que Zeballos se luzca en la red: 2-2. Segundo set.

10. 18 Doble o nada

Arends jugó perfecto y sostuvo el saque para el 2-1 parcial de Países Bajos ante Argentina.

10. 12 Concentración absoluta

Complicado turno de servicio de Zeballos que salió bien: 1-1 en el segundo set.

10. 09 Última chance Naranja

Por primera vez Países Bajos se ve al frente en el marcador del dobles: 1-0 en el segundo set ante Argentina.

9. 59 Set Argentina

Un Molteni intratable en la red del Martiniplaza para sellar el 6-3 inicial junto a Zeballos. Sufren Arends y Van de Zandschulp.

9. 53 Arends al rescate

Sacó a buen ritmo para mantener a salvo a los Países Bajos en el doble: 5-3 Argentina en el set inicial.

9. 50 Pelotazo a Arends

Van de Zandschulp embocó a su compañero en una devolución y punto argentino: 5-2 para Zeballos-Molteni en el primer set.

9. 43 Van De Zandschulp, out

El único en participar en la serie como singlista el día viernes perdió el servicio como doblista: 4-2 al frente Argentina en Groningen.

Parejo como doble copero

Sostiene Zeballos y se va a la silla junto con Molteni arriba Argentina 3-2 sobre Países Bajos.

Se completó la rueda perfecta

Arends estuvo afilado al servicio y empardó el match entre argentinos y neerlandeses: 2-2.

En la ley del doble

Andrés Molteni sacó brillantemente para mantener la ventaja argentina de 2-1 ante Países Bajos en el set 1.

Arrancó la Naranja

Botic Van De Zandschulp y un paso inmejorable por el servicio para el 1-1 parcial.

La banca de Zeballos

El marplatense abrió el doble con su servicio: 1-0 para Argentina en el inicio del match.

Entrada en calor

Argentina busca cerrar la serie en Groningen y Países Bajos mantenerse a salvo. En disputa el pase al Final 8 de Bolonia.

Suenan los himnos

Ceremonia protocolar en el Martiniplaza de Groningen. Se viene el match 3 de la serie entre Países Bajos y Argentina.

Se viene el duelo 3

Horacio Zeballos y Andrés Molteni enfrentan a Botic Van de Zandschulp (en reemplazo de Sem Verbeek) y Sander Arends. Argentina gana 2-0 a Países Bajos.

Noticia en desarrollo....