Tenis: Argentina logró su primer punto en la serie frente a Países Bajos

La selección Argentina de tenis empezó su camino en los Qualifiers de la Copa Davis como visitante: enfrenta a Países Bajos en Groningen. En el primer juego de la serie, el tenista de La Plata Tomás Etcheverry le ganó 6-4 y 6-4 a Jesper de Jong

El equipo albiceleste visita Países Bajos en una nueva llave de Copa Davis. El team nacional, liderado por Javier Frana, afronta la segunda ronda de la edición del Mundial de 2025. Francisco Cerúndolo , Tomás Etcheverry , Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni fueron los convocados para esta serie. El minuto a minuto, a continuación.

El partido que abre la serie tiene en estos momentos al tenista de La Plata Tomás Etcheverry en cancha ante Jesper de Jong

El argentino dio el primer paso para el elenco albiceleste con un 6-4 en el primer set ante el jugador que salió como raqueta número 1 del combinado europeo.

Etcheverry le da el primer punto a Argentina

El abrazo con el capitán Javier Frana es la confirmación del trabajo realizado: 1-0 vs. Países Bajos en el Martiniplaza de Groningen.

Resiste De Jong

El descuento vital de 4-5 para irse a la silla con la obligación de quebrar el saque de Etcheverry en el segundo parcial.

Un paso más

Tomás Martín Etcheverry quedó a un game de llevarse el primer punto de la serie: 5-3 vs. De Jong en el segundo set de la serie que se disputa en Groningen entre el local y Argentina.

Punto de partido

Etcheverry ganó el mejor del match, puso el 4-3 en el segundo set y se encamina a darle la primera ventaja a Argentina en la segunda ronda de los Qualifiers ante Países Bajos.

En el terreno de De Jong

Se metió muy bien en partido el neerlandés para igualar la pizarra del segundo set: 3-3 vs. Etcheverry en el Martiniplaza de Groningen.

Momento Etcheverry del partido

Tres games consecutivos del 64° del ranking mundial para pasar de 0-2 a 3-2 en un abrir y cerrar de ojos del segundo set.

Paridad copera

Etcheverry hizo los deberes y se puso 2-2 en el segundo set ante De Jong. Se juega ante una marea naranja en Groningen.

Soluciones Etcheverry al rescate

Necesario descuento en el amanecer del segundo set. Ahora De Jong se coloca 2-1 en Groningen

Break point Países Bajos

Se revitalizó De Jong y toma el ritmo del set para igualar el match ante Etcheverry: 2-0.

Retoma De Jong

Primera ventaja en el segundo set para los Países Bajos: 1-0 en Groningen bajo una ola naranja que busca recuperar terreno.