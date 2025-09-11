Tenis: Argentina va por las finales de Copa Davis ante Países Bajos, todos los juegos y TV

Con varios días de entrenamiento y la alineación confirmada se prepara el equipo argentino de Copa Davis para iniciar su serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de la edición 2025. El capitán Javier Frana se decidió por Tomás Etcheverry como segundo singlista para el debut, acompañando a Francisco Cerúndolo , la mejor raqueta del país.

El viernes tendrá la presentación de ambos ante los neerlandeses Jesper de Jong (79) y Botic van de Zandschulp (82). El equipo de Países Bajos no contará con su tenista mejor rankeado, Tallon Griekspoor (31), quien decidió no jugar el torneo.

POV: está por hacerse el sorteo de #CopaDavis y pinta tirarse unos pasos @fran_comesana @tometcheverry ¡Mueva, mueva, Argentina! @AATenis pic.twitter.com/aABZs6YPQ6

Van de Zandschulp es la raqueta más fuerte que presentará Países Bajos en Groningen , sin embargo y por tenues movimientos en el Ranking ATP su partido presentación será ante Francisco Cerúndolo , situación que el equipo argentino buscará aprovechar.

La acción comenzará a las 9:00hs del viernes , con Tomás Martín Etcheverry enfrentando a Jesper de Jong , debutante en Copa Davis .

A continuación Francisco Cerúndolo se presenta ante Botic van de Zandschulp . Ambos se enfrentaron en el último Indian Wells con triunfo de Fran por 6-3 y 6-4.

El tercer punto de la serie se disputará el sábado, también desde las 9:00hs, con el dobles que Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán ante Sander Arends y Sem Verbeek.

La programación seguirá a continuación con la disputa de la segunda ronda de singles. Francisco Cerúndolo tiene previsto enfrentar a De Jong y Tommy Etcheverry a Van de Zandschulp.

Todos los partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DirecTV Sports.