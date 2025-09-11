11 de septiembre de 2025 - 21:01

Tenis: Argentina va por las finales de Copa Davis ante Países Bajos, todos los juegos y TV

TENIS. El equipo argentino de Copa Davis choca con Países Bajos en Groningen buscando un lugar en las finales de Bolonia.

TENIS. El equipo argentino de Copa Davis choca con Países Bajos en Groningen buscando un lugar en las finales de Bolonia. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán los singlistas en el primer día de competencia.

TENIS. El equipo argentino de Copa Davis choca con Países Bajos en Groningen buscando un lugar en las finales de Bolonia. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán los singlistas en el primer día de competencia.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con varios días de entrenamiento y la alineación confirmada se prepara el equipo argentino de Copa Davis para iniciar su serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de la edición 2025. El capitán Javier Frana se decidió por Tomás Etcheverry como segundo singlista para el debut, acompañando a Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país.

Leé además

El tenista español, tras vencer a Nole Djokovic confirmó su presente arrollador, no ha cedido un solo set en todo el Abierto de Estados Unidos. 

Tenis: Carlos Alcaraz venció al legendario Novak Djokovic y va por otro título en Nueva York

Por Redacción Deportes
Tenis. Jannik Sinner finalista del US Open y actual Número 1 del mundo.

Tenis: Una final de pesos pesados en el US Open

Por Gonzalo Tapia
G0j2a8LWQAAtGTH

Van de Zandschulp es la raqueta más fuerte que presentará Países Bajos en Groningen, sin embargo y por tenues movimientos en el Ranking ATP su partido presentación será ante Francisco Cerúndolo, situación que el equipo argentino buscará aprovechar.

Horarios y TV para la presentación de Argentina ante Países Bajos en Copa Davis

La acción comenzará a las 9:00hs del viernes, con Tomás Martín Etcheverry enfrentando a Jesper de Jong, debutante en Copa Davis.

A continuación Francisco Cerúndolo se presenta ante Botic van de Zandschulp. Ambos se enfrentaron en el último Indian Wells con triunfo de Fran por 6-3 y 6-4.

El tercer punto de la serie se disputará el sábado, también desde las 9:00hs, con el dobles que Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán ante Sander Arends y Sem Verbeek.

La programación seguirá a continuación con la disputa de la segunda ronda de singles. Francisco Cerúndolo tiene previsto enfrentar a De Jong y Tommy Etcheverry a Van de Zandschulp.

Todos los partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DirecTV Sports.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El plantel nacional ya se instaló en la ciudad de Groninga, donde jugará la Qualifiers 2025 de la Copa Davis frente al local, Países Bajos.

Copa Davis: La Selección Argentina de tenis ya se instaló en suelo neerlandés

Por Redacción Deportes
Francisco Cerúndolo debutará este viernes en la Qualifiers 2025 frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Copa Davis: Etcheverry y Cerúndolo abren la serie frente a Países Bajos

Por Redacción Deportes
Se sumó Horacio Zeballos, y ahora Argentina tiene plantel completo

Copa Davis: Argentina ya entrena con plantel completo pensando en Países Bajos

Por Emanuel Cenci
Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo.

Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo

Por Redacción Deportes