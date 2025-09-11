Tenis: Argentina va por las finales de Copa Davis ante Países Bajos, todos los juegos y TV

Con varios días de entrenamiento y la alineación confirmada se prepara el equipo argentino de Copa Davis para iniciar su serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de la edición 2025. El capitán Javier Frana se decidió por Tomás Etcheverry como segundo singlista para el debut, acompañando a Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país.
El viernes tendrá la presentación de ambos ante los neerlandeses Jesper de Jong (79) y Botic van de Zandschulp (82). El equipo de Países Bajos no contará con su tenista mejor rankeado, Tallon Griekspoor (31), quien decidió no jugar el torneo.
Van de Zandschulp es la raqueta más fuerte que presentará Países Bajos en Groningen, sin embargo y por tenues movimientos en el Ranking ATP su partido presentación será ante Francisco Cerúndolo, situación que el equipo argentino buscará aprovechar.
Horarios y TV para la presentación de Argentina ante Países Bajos en Copa Davis
La acción comenzará a las 9:00hs del viernes, con Tomás Martín Etcheverry enfrentando a Jesper de Jong, debutante en Copa Davis.
A continuación Francisco Cerúndolo se presenta ante Botic van de Zandschulp. Ambos se enfrentaron en el último Indian Wells con triunfo de Fran por 6-3 y 6-4.
El tercer punto de la serie se disputará el sábado, también desde las 9:00hs, con el dobles que Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán ante Sander Arends y Sem Verbeek.
La programación seguirá a continuación con la disputa de la segunda ronda de singles. Francisco Cerúndolo tiene previsto enfrentar a De Jong y Tommy Etcheverry a Van de Zandschulp.
Todos los partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DirecTV Sports.