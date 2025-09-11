11 de septiembre de 2025 - 17:11

Copa Davis: Etcheverry y Cerúndolo abren la serie frente a Países Bajos

Con Tomás Etcheverry abriendo la serie y Francisco Cerúndolo como primera raqueta, la Selección Argentina de tenis, el viernes, hará su debut frente al equipo Neerlandés, en Groninga.

Francisco Cerúndolo debutará este viernes en la Qualifiers 2025 frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Con el objetivo de volver a meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo, la Selección Argentina de Tenis YPF se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Copa Davis 2025. El equipo capitaneado por Javier Frana se mide este viernes y sábado en Groningen ante Países Bajos, en una serie clave por la segunda ronda de los Qualifiers, con la mira puesta en el codiciado Final 8.

La jornada inaugural tendrá como protagonistas a Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, quienes buscarán poner en ventaja al conjunto albiceleste. Etcheverry abrirá la serie frente a Jesper de Jong (79°), un debutante en esta competencia pero con pergaminos recientes, como su final en el ATP 250 de Bastad. El partido arrancará a las 9, hora de nuestro país.

El platense llega con la motivación extra que significa representar al país. Pese a una temporada irregular en el circuito ATP, Etcheverry confía en que la energía única de la Davis puede potenciar su rendimiento. “Esta competencia saca algo distinto de uno. No importa el ranking, importa el equipo, el país. Eso te empuja”, aseguró. Con cinco series disputadas y un récord positivo de 4/2, su historial en superficie indoor también es favorable (3/1).

Además, el cambio reciente en su equipo de trabajo (con el regreso de Walter Grinóvero y la incorporación de Kevin Konfederak) parece haber renovado sus expectativas de cara al cierre de la temporada.

Luego será el turno de Francisco Cerúndolo, actual número 21 del mundo, quien vuelve al equipo tras recuperarse de una lesión muscular que lo marginó de la victoria ante Noruega en la primera ronda. El mayor de los Cerúndolo fue una de las grandes figuras del tenis argentino en la primera mitad del año, con destacadas actuaciones en torneos como el Argentina Open, Santiago, Indian Wells, Miami y Madrid.

Su rival será Botic van de Zandschulp, experimentado jugador neerlandés y ex top 25, que se posiciona como la principal carta del equipo local ante la baja de Tallon Griekspoor. El historial favorece al argentino, quien lo venció en Indian Wells por 6-3 y 6-4.

Van de Zandschulp llega con resultados resonantes en el año: alcanzó la final en Winston-Salem y logró victorias impactantes ante figuras como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Además, su experiencia en Copa Davis es considerable, con 12 triunfos en 19 partidos y un reciente éxito ante Rafael Nadal en los cuartos de final del Final 8.

La serie promete ser pareja, con duelos de alto nivel y una atmósfera intensa en Groningen. Para Argentina, el objetivo es claro, repetir la clasificación al Final 8 y seguir consolidando un equipo que combina talento joven, experiencia y un fuerte sentido de pertenencia por los colores.

