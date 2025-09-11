Copa Davis: Etcheverry y Cerúndolo abren la serie frente a Países Bajos

Con Tomás Etcheverry abriendo la serie y Francisco Cerúndolo como primera raqueta, la Selección Argentina de tenis, el viernes, hará su debut frente al equipo Neerlandés, en Groninga.

Con el objetivo de volver a meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo, la Selección Argentina de Tenis YPF se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Copa Davis 2025. El equipo capitaneado por Javier Frana se mide este viernes y sábado en Groningen ante Países Bajos, en una serie clave por la segunda ronda de los Qualifiers, con la mira puesta en el codiciado Final 8.

La jornada inaugural tendrá como protagonistas a Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, quienes buscarán poner en ventaja al conjunto albiceleste. Etcheverry abrirá la serie frente a Jesper de Jong (79°), un debutante en esta competencia pero con pergaminos recientes, como su final en el ATP 250 de Bastad. El partido arrancará a las 9, hora de nuestro país.

image En doble jugarán el sábado Zeballos- Molteni frente a Arends Verbeek @AATenis El platense llega con la motivación extra que significa representar al país. Pese a una temporada irregular en el circuito ATP, Etcheverry confía en que la energía única de la Davis puede potenciar su rendimiento. “Esta competencia saca algo distinto de uno. No importa el ranking, importa el equipo, el país. Eso te empuja”, aseguró. Con cinco series disputadas y un récord positivo de 4/2, su historial en superficie indoor también es favorable (3/1).

image Tomás Etcheverry abrirá la serie de la Copa davis frente al neerlandés Jesper de Jong. Prensa AAT Además, el cambio reciente en su equipo de trabajo (con el regreso de Walter Grinóvero y la incorporación de Kevin Konfederak) parece haber renovado sus expectativas de cara al cierre de la temporada.

Luego será el turno de Francisco Cerúndolo, actual número 21 del mundo, quien vuelve al equipo tras recuperarse de una lesión muscular que lo marginó de la victoria ante Noruega en la primera ronda. El mayor de los Cerúndolo fue una de las grandes figuras del tenis argentino en la primera mitad del año, con destacadas actuaciones en torneos como el Argentina Open, Santiago, Indian Wells, Miami y Madrid.