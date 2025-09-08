Copa Davis: La Selección Argentina de tenis ya se instaló en suelo neerlandés

La Selección Argentina de tenis puso primera en Groninga, donde buscará sellar su pasaje al Final 8 de la Copa Davis. La serie frente a Países Bajos, correspondiente a los Qualifiers 2025, se jugará este 12 y 13 de septiembre, en una superficie rápida que los locales eligieron a medida.
Con el capitán Javier Frana al frente del grupo, el equipo nacional llegó este lunes a la ciudad neerlandesa y apenas unas horas después ya realizó su primer entrenamiento en el MartiniPlaza, el estadio cubierto que albergará la serie. La delegación se completará este martes con la incorporación de Horacio Zeballos, que aterriza en Europa con un título fresco bajo el brazo: el del US Open en dobles, obtenido junto al español Marcel Granollers.
Un rival complicado, en su casa y sobre carpeta rápida
No será una parada sencilla para Argentina. Países Bajos llega con el aval de haber sido finalista en la edición anterior (derrota ante Italia), lo que le permitió ingresar directamente a esta fase. Jugará en su casa, con su público, y en una superficie de acrílico con poliuretano que genera pique bajo y velocidad, algo que los neerlandeses buscarán explotar frente a un equipo argentino más habituado al polvo de ladrillo.
En el primer contacto con la cancha, Cerúndolo, Etcheverry, el debutante Comesaña y el doblista Molteni se movieron bajo la atenta mirada de Frana. El técnico advirtió detalles importantes: “La cancha tiene sectores donde el pique es hueco, y eso afecta la regularidad del bote. Son detalles a tener en cuenta cuando planificamos el juego”, explicó.
Zeballos, presente y líder
Más allá de lo que pueda aportar en el dobles, Zeballos representa una figura clave en lo emocional. Así lo ve el propio Frana: “Es una alegría enorme tenerlo. Lo que vive es un premio a su perseverancia. Para nosotros es un líder, más allá de los resultados”.
La llegada del marplatense será también el inicio de los entrenamientos a pleno ritmo: este martes el equipo trabajará en doble turno, mientras que el miércoles se invertirán los horarios con el equipo local.
Lo que viene
El próximo jueves se realizarán los sorteos del orden de partidos. Mientras que,viernes y sábados los partidos se jugarán desde las 9 (hora argentina), televisados por TyC Sports y DSports.
Argentina irá por un triunfo que le permita llegar al Final 8 en Bolonia, donde ya esperan potencias como Italia y Australia. El desafío es complejo, pero la ilusión sigue intacta.