Copa Davis: La Selección Argentina de tenis ya se instaló en suelo neerlandés

El equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos este viernes y sábado en Groninga, con el objetivo de avanzar al Final 8 de la Copa Davis. Este lunes tuvo su primer entrenamiento en el MartiniPlaza.

El plantel nacional ya se instaló en la ciudad de Groninga, donde jugará la Qualifiers 2025 de la Copa Davis f rente al local, Países Bajos.

La Selección Argentina de tenis puso primera en Groninga, donde buscará sellar su pasaje al Final 8 de la Copa Davis. La serie frente a Países Bajos, correspondiente a los Qualifiers 2025, se jugará este 12 y 13 de septiembre, en una superficie rápida que los locales eligieron a medida.

Con el capitán Javier Frana al frente del grupo, el equipo nacional llegó este lunes a la ciudad neerlandesa y apenas unas horas después ya realizó su primer entrenamiento en el MartiniPlaza, el estadio cubierto que albergará la serie. La delegación se completará este martes con la incorporación de Horacio Zeballos, que aterriza en Europa con un título fresco bajo el brazo: el del US Open en dobles, obtenido junto al español Marcel Granollers.

Un rival complicado, en su casa y sobre carpeta rápida No será una parada sencilla para Argentina. Países Bajos llega con el aval de haber sido finalista en la edición anterior (derrota ante Italia), lo que le permitió ingresar directamente a esta fase. Jugará en su casa, con su público, y en una superficie de acrílico con poliuretano que genera pique bajo y velocidad, algo que los neerlandeses buscarán explotar frente a un equipo argentino más habituado al polvo de ladrillo.

Estamos en Holandaa https://t.co/N3jmParj3c — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) September 8, 2025 En el primer contacto con la cancha, Cerúndolo, Etcheverry, el debutante Comesaña y el doblista Molteni se movieron bajo la atenta mirada de Frana. El técnico advirtió detalles importantes: "La cancha tiene sectores donde el pique es hueco, y eso afecta la regularidad del bote. Son detalles a tener en cuenta cuando planificamos el juego", explicó.

Zeballos, presente y líder Más allá de lo que pueda aportar en el dobles, Zeballos representa una figura clave en lo emocional. Así lo ve el propio Frana: “Es una alegría enorme tenerlo. Lo que vive es un premio a su perseverancia. Para nosotros es un líder, más allá de los resultados”.