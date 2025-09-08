Trail running: con récord de inscriptos, se presentó la Natural Race 2025

Se lanzó oficialmente la 4ª edición del Trail Running Saucony - Natural Race, que se correrá el próximo 21 de septiembre en el Parque Deportivo de Montaña de la Ciudad de Mendoza. Organizado por Vaypol, el evento ya supera los 2000 inscriptos, con un 30% de corredores provenientes de otras provincias y del exterior.
La competencia tendrá cinco distancias: 5K, 10K, 15K, 21K y 42K, con largada desde el Teatro Griego Frank Romero Day. Las inscripciones siguen abiertas en el sitio oficial de Natural Race. www.naturalrace.com.ar.
image
Presentación. El lanzamiento de la competencia 2025, contó con la presencia de Florencio Bustos (h), directivo de Vaypol, Ulpiano Suárez (intendente de Capital), Federico Chiapetta (Subsecretario de Deportes de la provincia), entre otros.
Gentileza.
Florencio Bustos (h), directivo de Vaypol, celebró la repercusión de la carrera: "Estamos muy contentos. Nos acercamos a los 2000 inscriptos, muchos de ellos turistas. Este era uno de nuestros objetivos: mostrar el piedemonte y atraer visitantes con una alianza público-privada que fortalece no solo al deporte, sino al turismo y al desarrollo local", expresó.
Por su parte, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado: "Esto es lo que buscamos: eventos de calidad, que posicionen a Mendoza como destino deportivo y turístico".
image
Florencio Bustos (h), directivo de Vaypol, empresa organizadora de la Natural Race 2025, se mostró muy feliz por la repercusión que tiene la competencia.
Gentileza.
El intendente Ulpiano Suárez, quien participará como corredor, remarcó: "La ciudad no es solo su casco urbano, también es este hermoso piedemonte que vale la pena disfrutar y mostrar al mundo".
También estuvieron presentes funcionarios municipales y provinciales, como Cristina Mengarelli (Promoción Turística), Pablo Espina (Jefe de Gobierno de Capital), y Juan Ignacio Haudet (Biodiversidad), quien pidió a los corredores cuidar el medio ambiente durante la competencia.