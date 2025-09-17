Maldición y despedida: según la astrología y el tarot, así le irá a River en la Copa Libertadores

El astrólogo y tarotista Giorgio Armas publicó en su cuenta de X un mensaje que generó repercusión entre los hinchas de River Plate.

La predicción de la astrología y del tarot sobre River en la Copa Libertadores

River Plate se encuentra bajo la mirada de la astrología y el reconocido tarotista de Boca, Giorgio Armas, habló sobre la suerte del elenco de Marcelo Gallardo, que jugará esta noche, a las 21:30, la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el estadio Más Monumental.

Sobre este trascendental encuentro, Armas publicó un reciente mensaje en su cuenta de X, donde compartió una predicción que generó impacto entre los hinchas del club y sentenció las aspiraciones de los de Núñez: “Mercurio me dijo que no ganarán la Copa Libertadores. @Velez y @RiverPlate”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1967619641729323474&partner=&hide_thread=false Mercurio me dijo que no ganarán la Copa Libertadores. @Velez @RiverPlate pic.twitter.com/0sUwUkFfPP — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) September 15, 2025 El tuit, simple pero contundente, coloca a River en el centro de una advertencia astrológica que anticipa un desenlace negativo en la competencia continental. La referencia a Vélez queda mencionada en el mismo mensaje.

River Plate y la influencia de los astros De acuerdo con la publicación de Armas, el planeta Mercurio indicaría que River no logrará coronarse campeón en esta edición de la Copa Libertadores. La advertencia deja en evidencia que, según la lectura del astrólogo y tarotista, el club enfrenta un camino adverso dentro del torneo internacional.

River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores El mensaje refleja la perspectiva de Armas sobre la participación de River, marcando al club como el protagonista de una predicción de corte negativo. A su vez, este vaticinio incluye a Vélez en el mismo contexto, quien ya arrancó la instancia de cuartos con una derrota 1-0 ante Racing en casa y la expulsión de uno de los más experimentados como lo es el zaguero Lisandro Magallán.