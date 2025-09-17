17 de septiembre de 2025 - 14:16

Maldición y despedida: según la astrología y el tarot, así le irá a River en la Copa Libertadores

El astrólogo y tarotista Giorgio Armas publicó en su cuenta de X un mensaje que generó repercusión entre los hinchas de River Plate.

La predicción de la astrología y del tarot sobre River en la Copa Libertadores

Foto:

Por Cristian Reta

Sobre este trascendental encuentro, Armas publicó un reciente mensaje en su cuenta de X, donde compartió una predicción que generó impacto entre los hinchas del club y sentenció las aspiraciones de los de Núñez: “Mercurio me dijo que no ganarán la Copa Libertadores. @Velez y @RiverPlate”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1967619641729323474&partner=&hide_thread=false

El tuit, simple pero contundente, coloca a River en el centro de una advertencia astrológica que anticipa un desenlace negativo en la competencia continental. La referencia a Vélez queda mencionada en el mismo mensaje.

River Plate y la influencia de los astros

De acuerdo con la publicación de Armas, el planeta Mercurio indicaría que River no logrará coronarse campeón en esta edición de la Copa Libertadores. La advertencia deja en evidencia que, según la lectura del astrólogo y tarotista, el club enfrenta un camino adverso dentro del torneo internacional.

River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores
El mensaje refleja la perspectiva de Armas sobre la participación de River, marcando al club como el protagonista de una predicción de corte negativo. A su vez, este vaticinio incluye a Vélez en el mismo contexto, quien ya arrancó la instancia de cuartos con una derrota 1-0 ante Racing en casa y la expulsión de uno de los más experimentados como lo es el zaguero Lisandro Magallán.

El misterio de la maldición que incluye un gigante del continente

En otro tuit, Armas también siguió de cerca a los otros equipos que participan del certamen y lanzó una advertencia a otro de los protagonistas, deslizando que dicho equipo es dueño de una terrible maldición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1967974354672816445&partner=&hide_thread=false

“Flamengo tiene una maldición! Pronto se darán cuenta”, sentenció el tarotista acerca de la suerte del equipo brasilero que enfrentará el jueves a Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Recordemos que el elenco brasileño ganó tres ediciones de la Libertadores (1981,2019 y 2022), por lo que es uno de los equipos más laureados del continente y que en los últimos años contrató a figuras de todo el mundo en su plantel.

