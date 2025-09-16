16 de septiembre de 2025 - 20:57

Bronca en Vélez Sarsfield por la expulsión de Magallán y el gol anulado por el VAR

Todo Vélez Sarsfield se quejó de las polémicas en la noche de Liniers, en el marco del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez - Mellizos Barros Schelotto

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La primera situación negativa para el Fortín se dio sobre el final del primer tiempo, con el zaguero Lisandro Magallán como protagonista. El defensor mantuvo un duelo aparte con el delantero de la Academia Adrián "Maravilla" Martínez, lo que le valió una tarjeta amarilla a ambos.

Pero la cosa no quedó allí, debido a que algunos minutos más tarde el exBoca recibió la segunda amonestación y se fue expulsado. Lo que provocó la sanción fue una conducción de Magallán sobre la mitad de la cancha que se fue larga, y terminó en una infracción sobre Juan Nardoni.

Así fue la expulsión de Lisandro Magallán:

Embed

La respuesta de los mellizos Barros Schelotto fue de protesta, debido a que entendían que el cruce no era digno de una tarjeta. Así se fueron al descanso, con la bronca a flor de piel.

En el comienzo de la segunda mitad, la Academia pegó con el gol de Adrián Martínez y se adelantó en la serie. Esto provocó que el Fortín despierte con el tanto recibido, y fuera a buscarlo con más corazón que fútbol.

A los 15', en medio de la desesperación por encontrar el empate, la polémica nuevamente se suscitó. Aarón Quiroz capturó la pelota dentro del área en la salida de un córner, y sacó un derechazo que venció al arquero. Sin embargo, el VAR lo anuló porque la pelota había salido en la ejecución inicial de Maher Carrizo.

Gol anulado a Vélez Sarsfield:

Embed

Si bien la revisión y la posterior comunicación del árbitro dejaron claro que la decisión fue correcta, los mellizos nuevamente desataron su furia contra el cuarto árbitro, con quién mantuvieron una larga charla.

La roja a Nardoni que no fue:

Embed

Por último, cerca del cierre Juan Nardoni recibió la roja por la disputa de la pelota con Agustín Bouzat sobre la mitad de cancha. El árbitro Sampaio expulsó de forma directa al defensor, pero el VAR lo llamó y tras la revisión retrotrajo su determinación debido a que el de Racing no alcanzó a tocar al de Vélez.

Así, la noche se calentó y fue digna de la Copa Libertadores de América. Un certamen donde la pierna fuerte, y las discusiones nunca pueden faltar.

