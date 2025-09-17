17 de septiembre de 2025 - 09:06

River recibe a Palmeiras en una de las series más cerradas de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario y el Verdao se verán las caras este miércoles 17 de septiembre, desde las 21.30, en el Más Monumental.

River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante

Una jornada gloriosa e histórica para el tenis nacional

Por Gonzalo Tapia
Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta

La vuelta de este trascendental duelo de cuartos de final de Copa Libertadores se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque.

¿Cómo llega River a este partido?

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo le llega en un buen momento a este compromiso tras vencer 2-1 a Estudiantes en La Plata y mantenerse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura. Además, avanzó de fase en la Copa Argentina al eliminar por penales a Unión de Santa Fe.

image

Lo cierto es que el Muñeco contará con el regreso de Gonzalo Montiel en lugar de Fabricio Bustos. La principal incógnita está en la zaga central: la disputa entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Por otra parte, se prevé que Kevin Castaño ocupe el lugar de Giuliano Galoppo.

Recordemos que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito.

¿Cómo llega Palmeiras al duelo por la Libertadores?

El Verdao es uno de los mejores equipos del semestre y viene de eliminar a Universitario (4-0 en el global) en esta edición de la Libertadores y de golear a Inter de Porto Alegre por el mismo marcador en el Brasileirao y se mantiene como único escolta en el campeonato local, a solo un punto de Flamengo.

turmadopalestra_550233306_18040748648691229_2721841560506805322_n

Para este encuentro, el DT Abel Ferreira tiene dos dudas: Agustín Giay compite con Khellven por un lugar en el lateral derecho, mientras que en el medio aparece como alternativa Andreas Pereira, que podría ingresar en lugar de Evangelista.

Posibles formaciones de River vs Palmeiras

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

  • Hora: 21.30.
  • TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
  • Estadio: Monumental.

Minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violencia en la Liga Mendocina

Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Por Cristian Reta
Joaquín Panichelli y el Colo Barco, figuras en Francia

Diamantes argentinos en Francia: Panichelli y el Colo Barco recibieron un particular apodo en la Ligue 1

Por Cristian Reta
Giuliano Galoppo de Cabeza, convirtió el primer tanto de River Plate vs. Estudiantes de La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura. 

Con goles de Galoppo y Nacho Fernández, River derrotó 2-1 a Estudiantes por el Torneo Clausura: mirá los goles

Por Redacción Deportes
En la conferencia de prensa previa al duelo que sostendrá el Chelsea mañana frente Brentford por la Premier League, el entrenador, Enzo Maresca, elogió al volante surgido de River Plate.

Chelsea y los argentinos: Enzo Fernández se afirma, Alejandro Garnacho aún espera su debut

Por Redacción Deportes