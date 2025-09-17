River recibe a Palmeiras en una de las series más cerradas de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River y Palmeiras se enfrentarán este miércoles 17 de septiembre , desde las 21.30, en el estadio Más Monumental. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno. El encargado del VAR será Juan Soto y el del AVAR será Ángel Arteaga.

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

La vuelta de este trascendental duelo de cuartos de final de Copa Libertadores se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque.

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo le llega en un buen momento a este compromiso tras vencer 2-1 a Estudiantes en La Plata y mantenerse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura. Además, avanzó de fase en la Copa Argentina al eliminar por penales a Unión de Santa Fe.

Lo cierto es que el Muñeco contará con el regreso de Gonzalo Montiel en lugar de Fabricio Bustos . La principal incógnita está en la zaga central: la disputa entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero . Por otra parte, se prevé que Kevin Castaño ocupe el lugar de Giuliano Galoppo.

Recordemos que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito .

¿Cómo llega Palmeiras al duelo por la Libertadores?

El Verdao es uno de los mejores equipos del semestre y viene de eliminar a Universitario (4-0 en el global) en esta edición de la Libertadores y de golear a Inter de Porto Alegre por el mismo marcador en el Brasileirao y se mantiene como único escolta en el campeonato local, a solo un punto de Flamengo.

turmadopalestra_550233306_18040748648691229_2721841560506805322_n

Para este encuentro, el DT Abel Ferreira tiene dos dudas: Agustín Giay compite con Khellven por un lugar en el lateral derecho, mientras que en el medio aparece como alternativa Andreas Pereira, que podría ingresar en lugar de Evangelista.

Posibles formaciones de River vs Palmeiras

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Monumental.

Minuto a minuto y estadísticas