Liga Profesional: River cayó 2-0 ante Atlético Tucumán y dejó una imagen preocupante

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River Plate cayó 2 a 0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro . El equipo de Núñez presentó una formación alternativa c on el objetivo de preservar a sus titulares para el partido de vuelta frente a Palmeiras por la Copa Libertadores , pero terminó dejando una imagen muy pobre y perdiendo la cima de l a Zona A , que ahora está en manos de Deportivo Riestra.

Con goles de Clever Ferreira y Mateo Díaz (de penal), el Decano fue superior y le dio un verdadero golpe al equipo de Marcelo Gallardo , que no logró hacer pie en ningún momento del partido.

Desde el arranque, Atlético impuso condiciones. A los 3 minutos, Sánchez tuvo la primera clara del partido, quedó mano a mano con Ledesma, pero el arquero millonario respondió con una gran atajada. River mostró fragilidad en defensa , especialmente en el juego aéreo, y su arquero tuvo intervenciones inseguras.

A los 5', Díaz volvió a probar desde afuera del área y exigió a Ledesma , que otra vez debió intervenir para enviar al córner. Poco después, el Decano marcó el primero, pero el VAR anuló el gol por una posición adelantada milimétrica.

¡¡SE TOMÓ REVANCHA!! ¡¡FIERRAZO DEL LOCO DÍAZ PARA SELLAR EL 2-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE RIVER!!

El dominio local se hizo cada vez más evidente, especialmente por la banda izquierda. River no encontraba respuestas ni lograba cortar los avances tucumanos . A los 12 minutos, tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Godoy, Ledesma falló en la salida y Ferreira, sin marca , cabeceó al segundo palo para establecer el 1 a 0.

Del lado de River, las únicas aproximaciones llegaron gracias al esfuerzo individual de Facundo Colidio y Galarza, quienes intentaron romper líneas con alguna gambeta o arrastre personal, pero sin compañía ni precisión en los metros finales.

El primer tiempo terminó con un Atlético Tucumán más sólido, preciso y protagonista, y con un River apático, sin reacción y carente de ideas colectivas.

¡MALA SALIDA DE CONAN LEDESMA Y GOL DE FERREIRA PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE RIVER! — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

En el complemento, Gallardo movió el banco buscando respuestas, pero el equipo no mejoró demasiado. Si bien en los primeros minutos logró controlar un poco más el balón, nunca puso inquietar con claridad al arquero local. La falta de peso ofensivo fue notoria, y la desconexión entre líneas hizo que el Millonario se mostrara inofensivo.

El segundo gol llegó desde los doce pasos, tras una mano en el área que terminó en falta. Leandro Díaz cambió penal por gol y selló el 2 a 0 definitivo.

GALARZA SE PERDIÓ EL EMPATE DE RIVER EN TUCUMÁN. — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Con muy poco, el Decano desnudó todas las falencias del conjunto de Núñez, que dejó una actuación para el olvido:,sin juego asociado, sin reacción y con muchas dudas defensivas. La caída le costó la punta de la zona y encendió las alarmas justo en la antesala de un duelo clave por la Libertadores.

Las Formaciones

Atlético Tucumán (2): Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River Plate (0): Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giualiano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: 12' Ferreira (AT). ST: 23' L. Díaz (AT) de penal.

Cambios: 17' Kevin López por Godoy (AT), 24' Juan Cruz Meza por Galarza (RP), Juan Bautista Dadín por Colidio (RP), 32' RamiroRuíz Rodríguez por Laméndola (AT), MaximilianoVilla por Martínez (AT), 43' Gabriel Abeldaño por Bajamich (AT) y Guillermo Acosta por Díaz (AT).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Facundo Tello