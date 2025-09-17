17 de septiembre de 2025 - 18:25

Marcelo Gallardo se la juega: la formación de River Plate ante Palmeiras

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, busca dar el primer golpe en la serie de Copa Libertadores, y apuesta a un esquema jugado.

Gonzalo Montiel y Paulo Díaz, titulares ante Palmeiras

Gonzalo Montiel y Paulo Díaz, titulares ante Palmeiras

Foto:

LOS ANDES
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

José Manuel Flaco López, delantero argentino de Palmeiras

El Flaco López, estrella de Palmeiras, reconoció cercanía con River Plate: "Es un club de talla mundial"

Por Redacción Deportes
Palmeiras no pierde hace 6 años en el país

La increíble racha de Palmeiras que River Plate buscará cortar

Por Redacción Deportes

Hace instantes se confirmó que el entrenador se la jugará nuevamante por la línea de tres que probó ante Estudiantes de La Plata, y que le trajo la alegría de la victoria por 2 a 1. Según notó el cuerpo técnico, el parado táctico del equipo le permitió a los laterales soltarse en ataque, y colaborar haciendo ancho el campo de juego en cada ofensiva.

Los cambios de Marcelo Gallardo:

Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel, lateral de River Plate

Gonzalo Montiel, lateral de River Plate

Por otro lado, el trabajo de la defensa de tres convenció al DT, más allá de algunas situaciones puntuales a mejorar. De esta forma, allí tampoco habrá modificaciones en lo táctico. De todas formas, se darán los ingresos de Paulo Díaz y Gonzalo Montiel por Lucas Martínez Quarta y Fabricio Bustos, respectivamente.

En la mitad de la cancha seguirá el mendocino Enzo Pérez como valuarte del quite y la recuperación, que estará acompañado por Kevin Castaño e Ignacio Fernández. Nacho intentará aportar buen juego y dominio de balón al sector clave del terreno. El que saldrá es Giuliano Galoppo, que había sido titular ante el Pincha. Entre las alternativas quedarán Juanfer Quintero, Santiago Lencina, y Matías Galarza Fonda. Estos tres jugadores peleaban por ir desde el arranque, pero no convencieron al DT.

Arriba se mantendrá la dupla de delanteros conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, que relegaron al banco de los suplentes a Facundo Colidio y Miguel Borja, otros de los grandes nombres del actual plantel Millonario.

La formación de River Plate ante Palmeiras:

De esta manera, los once titulares elegidos por Marcelo Gallardo que se pararán con un esquema 3-5-2 son: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En 2021, River Plate cayó ante Palmeiras. Hoy, varios jugadores se repiten

Estos son los sobrevivientes de River Plate que quieren la revancha contra Palmeiras

Por Emanuel Cenci
river plate y un recibimiento para la historia: asi sera ante palmeiras

River Plate y un recibimiento para la historia: así será ante Palmeiras

Por Redacción Deportes
River Plate enfrenta a Estudiantes de La Plata. 

Estudiantes de La Plata y River Plate chocan por la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se anima a soñar con el batacazo en la Copa Argentina

Por Emanuel Cenci