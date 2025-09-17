Marcelo Gallardo se la juega: la formación de River Plate ante Palmeiras

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, busca dar el primer golpe en la serie de Copa Libertadores, y apuesta a un esquema jugado.

Hace instantes se confirmó que el entrenador se la jugará nuevamante por la línea de tres que probó ante Estudiantes de La Plata, y que le trajo la alegría de la victoria por 2 a 1. Según notó el cuerpo técnico, el parado táctico del equipo le permitió a los laterales soltarse en ataque, y colaborar haciendo ancho el campo de juego en cada ofensiva.

Los cambios de Marcelo Gallardo: Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel, lateral de River Plate River Plate Por otro lado, el trabajo de la defensa de tres convenció al DT, más allá de algunas situaciones puntuales a mejorar. De esta forma, allí tampoco habrá modificaciones en lo táctico. De todas formas, se darán los ingresos de Paulo Díaz y Gonzalo Montiel por Lucas Martínez Quarta y Fabricio Bustos, respectivamente.

En la mitad de la cancha seguirá el mendocino Enzo Pérez como valuarte del quite y la recuperación, que estará acompañado por Kevin Castaño e Ignacio Fernández. Nacho intentará aportar buen juego y dominio de balón al sector clave del terreno. El que saldrá es Giuliano Galoppo, que había sido titular ante el Pincha. Entre las alternativas quedarán Juanfer Quintero, Santiago Lencina, y Matías Galarza Fonda. Estos tres jugadores peleaban por ir desde el arranque, pero no convencieron al DT.

Arriba se mantendrá la dupla de delanteros conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, que relegaron al banco de los suplentes a Facundo Colidio y Miguel Borja, otros de los grandes nombres del actual plantel Millonario.