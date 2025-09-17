Marcelo Gallardo se la juega: la formación de River Plate ante Palmeiras

La hora de la verdad llegó para River Plate. Luego de varias semanas preparándolo, finalmente el choque ante Palmeiras por la Copa Libertadores llegó. Por eso mismo, Marcelo Gallardo tomó la decisión de apostar fuerte esperando una victoria en el primer cruce.
Hace instantes se confirmó que el entrenador se la jugará nuevamante por la línea de tres que probó ante Estudiantes de La Plata, y que le trajo la alegría de la victoria por 2 a 1. Según notó el cuerpo técnico, el parado táctico del equipo le permitió a los laterales soltarse en ataque, y colaborar haciendo ancho el campo de juego en cada ofensiva.
Los cambios de Marcelo Gallardo:
Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel, lateral de River Plate
River Plate
Por otro lado, el trabajo de la defensa de tres convenció al DT, más allá de algunas situaciones puntuales a mejorar. De esta forma, allí tampoco habrá modificaciones en lo táctico. De todas formas, se darán los ingresos de Paulo Díaz y Gonzalo Montiel por Lucas Martínez Quarta y Fabricio Bustos, respectivamente.
En la mitad de la cancha seguirá el mendocino Enzo Pérez como valuarte del quite y la recuperación, que estará acompañado por Kevin Castaño e Ignacio Fernández. Nacho intentará aportar buen juego y dominio de balón al sector clave del terreno. El que saldrá es Giuliano Galoppo, que había sido titular ante el Pincha. Entre las alternativas quedarán Juanfer Quintero, Santiago Lencina, y Matías Galarza Fonda. Estos tres jugadores peleaban por ir desde el arranque, pero no convencieron al DT.
Arriba se mantendrá la dupla de delanteros conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, que relegaron al banco de los suplentes a Facundo Colidio y Miguel Borja, otros de los grandes nombres del actual plantel Millonario.
La formación de River Plate ante Palmeiras:
De esta manera, los once titulares elegidos por Marcelo Gallardo que se pararán con un esquema 3-5-2 son: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.