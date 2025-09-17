River Plate y un recibimiento para la historia: así será ante Palmeiras

Según trascendió, los hinchas de River Plate se preparan para una recepción única para su equipo por la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Cada vez que hay un partido de peso, el Estadio Más Monumental deleita con recibimientos impactantes, y las imágenes recorren el mundo. En este caso, los hinchas de River Plate no quieren quedarse atrás, y preparan algo especial para el duelo por Copa Libertadores ante Palmeiras.

Cómo será el recibimiento a River Plate: image River Plate quiere sacar ventajas ante Palmeiras Según trascendió, los fanáticos vienen hace varios días planeando la recepción para cuando el equipo aparezca en el campo de juego del Antonio Vespucio Liberti. Entre otras cosas, se desplegará la famosa camiseta gigante con la leyenda "El más gr4nde de la historia" en la cabecera de la popular, mientras que distribuirán 44.000 globos rojos y blancos por todo el estadio.

Por último, colocarán 200 tiras albirrojas en todas las tribunas, con el objetivo de aportar color. Si bien habrá humo de colores, en principio la pirotecnia aparecería en las inmediaciones del Monumental, para evitar así multas económicas o clausura de tribunas por parte de la CONMEBOL.

Cabe destacar que la cancha de River Plate lucirá repleta, debido a que sus hinchas agotaron la totalidad de los tickets disponibles. Cabe destacar que no se tratará del 100% de la capacidad, ya que habrá un pulmón de seguridad para cuidar a los simpatizantes de Palmeiras, que se ubicarán en un sector de la tribuna Centenario Alta.

La CONMEBOL estará atenta a posibles sanciones: ALEJANDRO DOMÌNGUEZ.jpeg Un viejo conocido: Alejandro Domínguez fue reelecto y seguirá al frente de la Conmebol hasta 2031. En la última edición de la Copa Libertadores, el Millonario protagonizó uno de los recibimientos más impactantes ante Atlético Mineiro, en su encuentro de vuelta por las semifinales de la competencia continental.