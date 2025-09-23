River visita a Palmeiras con el objetivo de avanzar a semis de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario viajará a Brasil para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores frente al Verdão en el estadio Allianz Parque.

River deberá dar vuelta un 2-1 en contra cuando viaje a Brasil a disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en un encuentro que se llevará a cabo en el estadio Allianz Parque y que clasificará al ganador a las semifinales del torneo más importante del continente.

El Millonario se juega el semestre este miércoles a las 21:30 ante un rival que es uno de los máximos candidatos al título.

River Plate Juan Fernando Quintero fue determinante para que River cambiara su juego y mereciera el empate. Gentileza ¿Cómo llegan ambos equipos? River tendrá que revertir el resultado de la ida que fue 2-1 a favor del Verdão, con un descuento clave de Lucas Martínez Quarta sobre el final. Todo se definirá en el Allianz Parque de São Paulo, estadio en el que habrá 2.000 hinchas riverplatenses de los 43.713 habilitados en este recinto. Lo cierto es que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no viene de una buena presentación tras caer 2-0 como visitante ante Atlético Tucumán.

Por su parte, el elenco brasilero suma 10 partidos invicto jugando de local en fases eliminatorias de Copa Libertadores. En las últimas ediciones, siempre fue protagonista, salvo en 2024, eliminado en octavos de final. Campeón en 2020 y 2021 y semifinalista en 2022 y 2023. La única baja del equipo de Abel Ferreira respecto a la ida sería la del lesionado lateral derecho, Khellven e ingresaría Augusto Giay por él.

River Plate Esta vez, Franco Armani nada pudo hacer para impedir los goles visitantes. El Millonario sufrió en defensa. Gentileza ¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Palmeiras? River visitará a Palmeiras el próximo miércoles 24 de septiembre, desde las 21:30 horas y el duelo se podrá ver en TV a través de la transmisión de Telefé, Fox Sports y en ESPN por el servicio de streaming Disney+.