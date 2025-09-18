River se aferra a una estadística tras la caída frente a Palmeiras: "Estamos vivos"

River Plate sufrió una derrota en condición de local ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores . El conjunto de Marcelo Gallardo cayó 2-1 en el estadio Monumental, pero todavía sostiene su esperanza en una estadística que le dio rédito en el pasado.

Maldición y despedida: según la astrología y el tarot, así le irá a River en la Copa Libertadores

Lo cierto es que el DT nunca consiguió ganar un partido de ida de eliminación directa frente a un equipo brasileño en el Monumental. Aun así, en más de la mitad de esos cruces logró revertir la situación en los encuentros de vuelta.

En total, River disputó cinco series de este tipo bajo la conducción de Gallardo con el primer partido en casa y en tres de ellas consiguió la clasificación. Uno de los antecedentes más recordados es el de 2015 contra Cruzeiro , cuando cayó 1-0 en Núñez, pero el Millo ganó 3-0 como visitante en Belo Horizonte.

Embed - EL MILLONARIO DESCONTÓ EN EL FINAL PERO NO LE ALCANZÓ ANTE EL VERDAO | River 1-2 Palmeiras | RESUMEN

Algo similar ocurrió en 2018 ante Gremio: el equipo perdió 1-0 en Buenos Aires, pero dio vuelta la serie en Porto Alegre con un triunfo 2-1 que incluyó un gol de penal de Gonzalo “Pity” Martínez en tiempo de descuento. En 2019, frente a Cruzeiro, el empate 0-0 en el Monumental derivó en otro empate en Brasil , resuelto a favor de los argentinos por penales.

Por otro lado, es preciso señalar que los casos desfavorables se dieron en 2020 y 2021. En la primera ocasión, Palmeiras ganó 3-0 en Núñez y, aunque River se impuso 2-0 en la revancha en San Pablo, no alcanzó para clasificarse. Un año más tarde, Atlético Mineiro eliminó al equipo de Gallardo con un 1-0 en Buenos Aires y un 3-0 en Belo Horizonte .

River Plate Juan Fernando Quintero fue determinante para que River cambiara su juego y mereciera el empate. Gentileza

La confianza de Marcelo Gallardo para que River de vuelta la situación

Con este antecedente, River mira a la revancha en el Allianz Parque con la necesidad de ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. En esa tónica, Gallardo aseguró: “estuvimos más lúcidos en el arranque y perdimos el control del inicio. El gol nos impactó fuerte. Son un equipo de mucha jerarquía que se impuso con el primer gol. En el segundo tiempo cambió la cosa y el equipo mostró rebeldía”, comenzó.

“El gol de diferencia nos deja con vida. La diferencia es poca. Jugamos contra un candidato a ganar la Copa. Perdimos el control y la pasamos mal en el primer tiempo. Les dije en el entretiempo que todavía la serie estaba abierta”, siguió.

3f88f93c45daea5927518f32dfb44f3da273dd0d Marcelo Gallardo, DT de River . Foto: Gentileza EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sobre el partido de vuelta, Gallardo sentenció: “me quedo con la expectativa del final. Un gol de diferencia nos deja con vida. Ellos mostraron respeto por nosotros en el segundo tiempo. El mensaje para el hincha es que estamos vivos. La reacción del equipo estuvo. Vivimos situaciones parecidas en otros momentos, eso fue otra historia, ahora hay que escribir una historia nueva”.