Abel Ferreira, DT de Palmeiras, elogió al hincha de River Plate: "Era intimidante"

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, le tiró flores a los fanáticos de River Plate por la forma en la que alentaron en la ida de la Copa Libertadores.

El entrenador portugués del Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, halagó el aliento de los hinchas de River en el estadio Monumental el pasado miércoles y pidió “que nuestros hinchas lo hagan” en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Este miércoles desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, el Palmeiras recibirá a River para definir a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores de América. El equipo paulista ganó la ida 2-1 en Buenos Aires y un empate o un triunfo lo pondrá entre los cuatro mejores del continente.

Abel Ferreira, rendido ante los hinchas de River Plate: En la previa de este partido trascendental, el entrenador portugués destacó a la hinchada de River: "Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Es lo que espero que nuestros hinchas hagan este miércoles, lo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno".

Luego, analizó las diferencias existentes entre los dos encuentros: “Son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez. No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos prepararemos. No habrá grandes sorpresas para ninguno de los dos”.

Además, el director técnico dos veces campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras declaró: “Miren a Flamengo (ante Estudiantes de La Plata)… El primer tiempo pudo haber sido 4 o 5, pero terminó 2-1. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Si la historia se repetirá, no lo sé. No me quedo con el pasado. Son experiencias, lecciones aprendidas. Sé que por mucho que quieras controlar el partido, hay momentos en que se te va de las manos”.