23 de septiembre de 2025 - 17:48

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, elogió al hincha de River Plate: "Era intimidante"

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, le tiró flores a los fanáticos de River Plate por la forma en la que alentaron en la ida de la Copa Libertadores.

El adiestrador del Palmeiras elogió al hincha de River Plate

El adiestrador del Palmeiras elogió al hincha de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El entrenador portugués del Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, halagó el aliento de los hinchas de River en el estadio Monumental el pasado miércoles y pidió “que nuestros hinchas lo hagan” en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Leé además

River vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River visita a Palmeiras con el objetivo de avanzar a semis de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo, DT de River . Foto: Gentileza EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

River se aferra a una estadística tras la caída frente a Palmeiras: "Estamos vivos"

Por Cristian Reta

Abel Ferreira, rendido ante los hinchas de River Plate:

Embed

En la previa de este partido trascendental, el entrenador portugués destacó a la hinchada de River: “Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Es lo que espero que nuestros hinchas hagan este miércoles, lo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”.

Además, el director técnico dos veces campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras declaró: “Miren a Flamengo (ante Estudiantes de La Plata)… El primer tiempo pudo haber sido 4 o 5, pero terminó 2-1. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Si la historia se repetirá, no lo sé. No me quedo con el pasado. Son experiencias, lecciones aprendidas. Sé que por mucho que quieras controlar el partido, hay momentos en que se te va de las manos”.

Por último, expresó su satisfacción por el resultado obtenido en la ida. “Tenemos un objetivo en esta competición, y lo hemos fijado desde el principio de la temporada. No lo cambiaremos ahora. El objetivo era conseguir un buen resultado en Argentina para cerrar el partido en casa. No sé cómo se desarrollará el duelo, pero sé lo que queremos: pasar a la siguiente fase. Eso es lo que buscaremos desde el primer minuto hasta el final” concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Driussi no pesó en el ataque millonario y River se fue al descanso 2-0 abajo en el marcador. 

River sufrió un duro golpe y perdió en la ida con Palmeiras

Por Redacción Deportes
José Manuel Flaco López, delantero argentino de Palmeiras

El Flaco López, estrella de Palmeiras, reconoció cercanía con River Plate: "Es un club de talla mundial"

Por Redacción Deportes
Palmeiras no pierde hace 6 años en el país

La increíble racha de Palmeiras que River Plate buscará cortar

Por Redacción Deportes
Gonzalo Montiel y Paulo Díaz, titulares ante Palmeiras

Marcelo Gallardo se la juega: la formación de River Plate ante Palmeiras

Por Redacción Deportes