La increíble racha de Palmeiras que River Plate buscará cortar

River Plate intentará quitarle la sonrisa a Palmeiras, que se hace fuerte en cada visita al país, en el primer duelo por los cuartos de Copa Libertadores.

River Plate recibe aPalmeiras por la Copa Libertadores en un duelo de gigantes, marcado por el gran presente del conjunto brasileño en suelo argentino. El elenco del Muñeco intentará cortar una racha temible del conjunto brasileño y así ilusionarse con seguir en carrera.

Desde aquella derrota en 2019 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1–0 con gol de Marcelo Herrera), el Verdao no volvió a perder cada vez que cruzó la frontera para disputar un compromiso internacional.

En total, son siete partidos invictos los que acumula el equipo paulista en Argentina. La racha comenzó en Mendoza, con un empate 2–2 frente a Godoy Cruz por los octavos de final de la Libertadores 2019. Luego llegaron triunfos de peso, como el 2–0 ante Tigre en Victoria (2020) o el recordado 3–0 contra River por la semifinal de la Libertadores 2020/21.

image El Millonario sufrió a Palmeiras en 2019 La lista también incluye dos victorias consecutivas sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela (una por Recopa Sudamericana y otra por Libertadores, ambas en 2021), además del empate sin goles en la Bombonera ante Boca en la semifinal 2023 y la igualdad 1–1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro a comienzos de 2024.

Este recorrido invicto muestra a un Palmeiras que sabe cómo plantarse en escenarios difíciles, con un estilo práctico y competitivo que le permitió sacar resultados positivos en tierras donde históricamente los equipos brasileños suelen sufrir.