La increíble racha de Palmeiras que River Plate buscará cortar

River Plate intentará quitarle la sonrisa a Palmeiras, que se hace fuerte en cada visita al país, en el primer duelo por los cuartos de Copa Libertadores.

Palmeiras no pierde hace 6 años en el país

River Plate recibe aPalmeiras por la Copa Libertadores en un duelo de gigantes, marcado por el gran presente del conjunto brasileño en suelo argentino. El elenco del Muñeco intentará cortar una racha temible del conjunto brasileño y así ilusionarse con seguir en carrera.

Desde aquella derrota en 2019 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1–0 con gol de Marcelo Herrera), el Verdao no volvió a perder cada vez que cruzó la frontera para disputar un compromiso internacional.

image
El Millonario sufrió a Palmeiras en 2019

La lista también incluye dos victorias consecutivas sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela (una por Recopa Sudamericana y otra por Libertadores, ambas en 2021), además del empate sin goles en la Bombonera ante Boca en la semifinal 2023 y la igualdad 1–1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro a comienzos de 2024.

Este recorrido invicto muestra a un Palmeiras que sabe cómo plantarse en escenarios difíciles, con un estilo práctico y competitivo que le permitió sacar resultados positivos en tierras donde históricamente los equipos brasileños suelen sufrir.

Hoy, en el Monumental, River intentará ponerle punto final a esa racha y recuperar la fortaleza local que tantas veces lo distinguió en la Copa Libertadores Palmeiras, en cambio, buscará estirar su dominio y dar un nuevo golpe en su visita a Argentina.

El invicto de Palmeiras jugando en Argentina:

  • 23/07/2019 – Godoy Cruz 2–2 Palmeiras (Mendoza) – Libertadores, octavos ida.
  • 05/03/2020 – Tigre 0–2 Palmeiras (Victoria) – Libertadores, fase de grupos.
  • 05/01/2021 – River 0–3 Palmeiras (Avellaneda) – Libertadores, semifinal ida.
  • 07/04/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Florencio Varela) – Recopa Sudamericana, ida.
  • 04/05/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Florencio Varela) – Libertadores, fase de grupos.
  • 28/09/2023 – Boca 0–0 Palmeiras (La Bombonera) – Libertadores, semifinal ida.
  • 03/04/2024 – San Lorenzo 1–1 Palmeiras (Nuevo Gasómetro) – Libertadores, fase de grupos.
