El Flaco López, estrella de Palmeiras, reconoció cercanía con River Plate: "Es un club de talla mundial"

El delantero argentino del Palmeiras, que recientemente fue convocado a la selección, detalló que estuvo cerca de jugar en el Millonario

José Manuel Flaco López, delantero argentino de Palmeiras

José Manuel Flaco López, delantero argentino de Palmeiras

Los Andes
José Manuel López y su pase frustrado a River Plate:

Jose Manuel "El Flaco" López, figura del Palmeiras que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina
Jose Manuel "El Flaco" López, figura del Palmeiras

Jose Manuel "El Flaco" López, figura del Palmeiras

En diálogo con ESPN F3, el atacante contó que estuvo cerca de llegar al cuadro de Núñez el año pasado, pero una conversación su DT lo hizo cambiar de oponión. "En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador Abel Ferreira, y él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión", aseguró.

Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para tirarle flores al Millo: "Todos sabemos que es un club de talla mundial", lanzó. Luego, expresó: "Nuestro entrenador nos transmite una filosofía y siempre nos dice que, para ser los mejores y ser campeones, hay que ganarle a los mejores. Este tipo de partidos sirven para demostrar, para ver para qué está Palmeiras".

"Abel nos da mucha seguridad y me trató de diez"

Abel Ferreira, nuevamente en el banquillo de los acusados. Esta vez, por la Asociación de Árbitros de Brasil.
Abel Ferreira, DT de Palmeiras

Abel Ferreira, DT de Palmeiras

Los elogios a su actual director técnico no pararon, y le dedicó más tiempo a contar sus virtudes. "Abel nos da mucha seguridad. Me trató de diez desde que llegó, de mejorarme todo lo que pudo. Siempre buscó potenciarme y sacar lo mejor de cada uno de nosotros como equipo. Cuando estaba en Lanús decía que quería saber lo que era ser campeón, y cuando llegué a Palmeiras ganamos cinco títulos muy rápido. En el primero fui y le agradecí por traerme. En el cuarto, donde fui más protagonista y jugué todo el torneo, también le agradecí porque le dije que me sentía campeón, y ese sentimiento se lo debía a él", se sinceró.

Finalmente, el delantero contó que su mayor anhelo es llegar al fútbol de Europa, su gran meta a futuro. "Es un sueño que tengo personalmente. No me vuelve loco irme, pero sí sería lindo en algún momento, aunque estoy contento en Palmeiras, cerca de mi familia y disfrutando del fútbol, que es lo más importante. Hoy me siento bien, más adelante veremos. Si llega algo, se analizará", cerró.

