11 de septiembre de 2025 - 20:21

Mundo River: con casi todos los titulares, el probable once de Marcelo Gallardo para jugar con Estudiantes

Marcelo Gallardo planea poner el mejor equipo posible de River para visitar al Pincha en Uno, pensando en que tengan rodaje antes de Palmeiras.

Franco Armani, el mejor arquero del fútbol argentino, será titular en River ante Estudiantes.&nbsp;

Franco Armani, el mejor arquero del fútbol argentino, será titular en River ante Estudiantes. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Marcelo Gallardo y una dura competencia hasta fin de año con River: Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores. 

Mundo River: Las nueve bajas del equipo de Marcelo Gallardo por la fecha FIFA

Por Redacción Deportes
Fútbol. Ian Subiabre jugador de River Plate

Fútbol: El club River Plate quiere extender el contrato del chubutense Ian Subiabre

Por Gonzalo Tapia

En principio, la idea del Muñeco es poner mayoría de titulares, aunque quienes sumaron muchos minutos en la jornada de Eliminatorias, están en duda.

En Colombia aseguran que el crack Juanfer Quintero deja River e irá a jugar a la MLS
Juanfer Quintero, una debilidad de River Plate y de Marcelo Gallardo.&nbsp;

Juanfer Quintero, una debilidad de River Plate y de Marcelo Gallardo.

Si bien la práctica de mañana será clave para determinar el once, ya hay varios indicios. La base de la formación será la que viene priorizando el cuerpo técnico, y la razón principal tiene que ver con la necesidad de que los jugadores recuperen ritmo futbolístico tras dos semanas de inactividad.

De todas formas, más allá de la intención de poner lo mejor contra el Pincha, de ninguna forma serán arriesgados ya que la prioridad es que estén en óptimas condiciones para el próximo miércoles contra Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Gonzalo Montiel se desgarró y estará varias semanas fuera de las canchas
Gonzalo Montiel es duda para el duelo con Estudiantes LP.&nbsp;

Gonzalo Montiel es duda para el duelo con Estudiantes LP.

El zaguero central chileno descansará, tras haber jugado los dos partidos completos con su selección, y Lautaro Rivero ocupará su lugar. La presencia de Montiel y de Castaño es una incognita y dependerá del entrenador si los resguarda o los manda nuevamente a la cancha. En caso de que no jueguen, Bustos y Portillo serían sus reemplazantes. Por su parte, el Huevo Acuña, quien no sumó minutos con la Selección Argentina, estará desde el arranque.

El probable once de River contra Estudiantes, con la duda en los seleccionados

Armani; Montiel o Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño o Portillo, Galoppo, Nacho Fernández; Driussi y Salas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo apuesta por el futuro de River y 3 juveniles se suman a la lista de la Copa Libertadores

Por Cristian Reta
La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo. 

De qué planeta viniste: el golazo de Messi ante Venezuela en su último partido de local con Argentina

Por las Eliminatorias Sudamericanas, La Pulga jugará su último partido oficial en el estadio Monumental. Una noche con sabor a despedida.

"Gracias Capitán": El estadio Monumental se prepara para una noche histórica

Por Redacción Deportes
Maximiliano Salas, goleador de River Plate, habó sobre el cruce de semifinales con Racing por la Copa Argentina. 

Video: qué dijo Maximiliano Salas, delantero de River, sobre el cruce con Racing por la Copa Argentina

Por Redacción Deportes