Mundo River: con casi todos los titulares, el probable once de Marcelo Gallardo para jugar con Estudiantes

Marcelo Gallardo planea poner el mejor equipo posible de River para visitar al Pincha en Uno, pensando en que tengan rodaje antes de Palmeiras.

Franco Armani, el mejor arquero del fútbol argentino, será titular en River ante Estudiantes.

Con la totalidad del plantel a disposición tras la fecha FIFA, ya que Paulo Díaz, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juanfer Quintero se reintegraron al grupo, Marcelo Gallardo aprovechó el entrenamiento vespertino de este jueves para comenzar a definir el equipo que enfrentará a Estudiantes el sábado desde las 19. En principio, la idea del Muñeco es poner mayoría de titulares, aunque quienes sumaron muchos minutos en la jornada de Eliminatorias, están en duda.

Si bien la práctica de mañana será clave para determinar el once, ya hay varios indicios. La base de la formación será la que viene priorizando el cuerpo técnico, y la razón principal tiene que ver con la necesidad de que los jugadores recuperen ritmo futbolístico tras dos semanas de inactividad.

Claro que esto corre para los que no fueron convocados y entrenaron con intensidad en el River Camp, porque varios de los seleccionados vieron acción y su panorama no es el mismo. Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza, Paulo Díaz, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (los dos argentinos ayer realizaron trabajos regenerativos) tendrán solo un par días de entrenamientos antes del partido.

De todas formas, más allá de la intención de poner lo mejor contra el Pincha, de ninguna forma serán arriesgados ya que la prioridad es que estén en óptimas condiciones para el próximo miércoles contra Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.