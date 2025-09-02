Mundo River: Las nueve bajas del equipo de Marcelo Gallardo por la fecha FIFA

La vuelta a los entrenamientos en River no será completa, ya que nueve futbolistas estarán ausentes por llamados internacionales . Tras dos días de descanso luego del 2-0 frente a San Martín de San Juan, Marcelo Gallardo no contará con casi un equipo entero disponible.

Video: qué dijo Maximiliano Salas, delantero de River, sobre el cruce con Racing por la Copa Argentina

Entre las Eliminatorias Sudamericanas y la Sub 20 de Argentina se reparten las bajas . Seis profesionales estarán con sus selecciones mayores, mientras que otros tres juveniles se sumarán a los trabajos del combinado dirigido por Diego Placente.

En el caso de la S elección Argentina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel volvieron a ser citados por Lionel Scaloni. Los laterales, que habían compartido lista por última vez en septiembre de 2024, buscarán minutos en los duelos ante Venezuela y Ecuador. El Huevo llega con mucha continuidad tras descansar solamente ante San Martín (SJ), mientras que Cachete se mantiene como alternativa confiable para Nahuel Molina en el costado derecho.

En tanto, Néstor Lorenzo volvió a convocar a dos de los tres colombianos de River. Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero serán parte del plantel que buscará sellar la clasificación al Mundial 2026 en los duelos ante Bolivia (jueves 4 de septiembre) y Venezuela (martes 9 de septiembre).

En Colombia aseguran que el crack Juanfer Quintero deja River e irá a jugar a la MLS

El mediocampo paraguayo contará otra vez con Matías Galarza, afianzado en el ciclo de Gustavo Alfaro pero no así en el equipo de Gallardo. El volante estará a disposición frente a Ecuador y luego contra Perú, con viajes largos que podrían condicionar su regreso a Núñez.

Por el lado de Chile, Paulo Díaz sigue como titular indiscutido. Su selección ya no tiene chances de clasificar, pero afrontará encuentros ante Brasil y Uruguay en un contexto de recambio generacional, ahora bajo la conducción interina de Nicolás Córdova.

A las citaciones de las selecciones mayores se suman las juveniles: Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín trabajarán con la Sub 20. El combinado nacional se prepara en Ezeiza para el Mundial de Chile, con entrenamientos diarios hasta el sábado y un ensayo de fútbol programado para ese día.

River Plate Santiago Lencina, la joyita de River, está citado por Diego Placente para el SUB 20 Nacional. Gentileza

En total, Gallardo no podrá contar con nueve de sus dirigidos durante esta semana de práctica. El plantel tendrá dos semanas para preparar su próximo compromiso oficial: el sábado 13 de septiembre, cuando visite a Estudiantes de La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura. Cuatro días después, el miércoles 17, disputará el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Monumental.