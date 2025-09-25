La furia de Marcelo Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River

El DT del Millo cuestionó con dureza al árbitro Andrés Matonte tras la derrota 3-1 frente a Palmeiras por la Copa Libertadores: “Cobra algo que no ve”, lanzó.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 luego de perder 3-1 ante Palmeiras en San Pablo, en un partido cargado de polémicas arbitrales que marcaron el desenlace de la serie. Tras la derrota, el técnico Marcelo Gallardo apuntó directamente contra el juez Andrés Matonte y habló de fallos determinantes en los minutos decisivos.

“El árbitro no supo manejar el partido”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. Lo cierto es que la acción más discutida ocurrió en el segundo tiempo, cuando el colegiado sancionó la mano de Facundo Colidio y expulsó a Marcos Acuña, una decisión que derivó en el penal con el que Palmeiras estiró la ventaja. “Cobra algo que no ve, él está de espaldas. En esa confusión le dimos una ventaja al rival que no nos puede pasar”, agregó el entrenador.

Embed "EL PARTIDO SE NOS TERMINA YENDO DE LAS MANOS" Marcelo Gallardo analizó el juego de River en la vuelta ante Palmeiras.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Jm5tlYjEr9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 25, 2025 El DT se mostró visiblemente molesto y al término del encuentro se dirigió al árbitro con un reclamo directo: “Condicionaste el partido”.

El crítico análisis de Marcelo Gallardo tras la derrota Más allá de su crítica, Gallardo también realizó un análisis autocrítico del rendimiento del equipo. “No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos. Hay desconcentraciones que se pagan caro”, señaló. En ese tramo final, River perdió solidez defensiva y quedó expuesto frente al poder ofensivo del conjunto brasileño, que no desaprovechó sus oportunidades.

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores El técnico remarcó que el trámite fue parejo y que River tuvo sus momentos para pelear la clasificación: “El partido estaba equilibrado, tuvimos nuestras chances. Pero en esa jugada clave se nos fue de las manos”.