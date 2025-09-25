25 de septiembre de 2025 - 09:03

La furia de Marcelo Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River

El DT del Millo cuestionó con dureza al árbitro Andrés Matonte tras la derrota 3-1 frente a Palmeiras por la Copa Libertadores: “Cobra algo que no ve”, lanzó.

Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo, DT de River

Foto:

Por Cristian Reta

El árbitro no supo manejar el partido”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. Lo cierto es que la acción más discutida ocurrió en el segundo tiempo, cuando el colegiado sancionó la mano de Facundo Colidio y expulsó a Marcos Acuña, una decisión que derivó en el penal con el que Palmeiras estiró la ventaja. “Cobra algo que no ve, él está de espaldas. En esa confusión le dimos una ventaja al rival que no nos puede pasar”, agregó el entrenador.

El DT se mostró visiblemente molesto y al término del encuentro se dirigió al árbitro con un reclamo directo: “Condicionaste el partido”.

El crítico análisis de Marcelo Gallardo tras la derrota

Más allá de su crítica, Gallardo también realizó un análisis autocrítico del rendimiento del equipo. “No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos. Hay desconcentraciones que se pagan caro”, señaló. En ese tramo final, River perdió solidez defensiva y quedó expuesto frente al poder ofensivo del conjunto brasileño, que no desaprovechó sus oportunidades.

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores
River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

El técnico remarcó que el trámite fue parejo y que River tuvo sus momentos para pelear la clasificación: “El partido estaba equilibrado, tuvimos nuestras chances. Pero en esa jugada clave se nos fue de las manos”.

Ya sin la Libertadores en el horizonte, Gallardo puso la mira en lo que viene: “La obligación está siempre. No le escapamos a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasada la bronca habrá que focalizarse en lo que viene”.

image

Recordemos que el próximo compromiso del Millonario será por el torneo local frente a Deportivo Riestra, y más adelante deberá afrontar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing.

