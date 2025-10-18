18 de octubre de 2025 - 21:22

Un dolor de cabeza: cuántos puntos le faltan a Boca para asegurarse jugar la Copa Libertadores 2026

Tras la derrota de Boca ante Belgrano y luego del triunfo de Argentinos, el Xeneize bajó a la tercera posición, pero con un partido menos que el Bicho.

Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores.&nbsp;

Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores. 

Con cuatro fechas por delante en el caso del Xeneize, ya que se suspendió el partido con Barracas Central (ya fue reprogramado), es decir, 12 puntos en juego (los playoffs no suman para la general), es posible realizar una estimación tomando como parámetro los antecedentes recientes. De todas formas, hay que aclarar que el equipo de Claudio Úbeda también estará supeditado al desempeño de sus competidores.

El repaso sobre la cantidad de puntos que obtuvieron los equipos clasificados en las últimas tres ediciones brinda un panorama más claro sobre la situación de Boca en el tramo final. Y las estadísticas exponen lo siguiente:

  • En 2022, Argentinos Juniors se clasificó directo a la Copa Libertadores 2023 con 67 puntos (54,47% de los puntos). Huracán fue al repechaje con 65 (52,85%). Se jugaron 41 partidos.
  • En 2023, San Lorenzo clasificó directo a la 2024 con 64 puntos (52,03%). Godoy Cruz fue al repechaje con 63 (51,22%). Se jugaron 41 partidos.
  • En 2024, River se clasificó directo a la 2025 con 70 puntos (56,91%). Boca fue al repechaje con 67 (54.47%). Se jugaron 41 partidos.

Entonces, en 2025, con solamente 32 partidos que suman por el nuevo formato, se podría predecir que Boca necesitaría 58 puntos (actualmente tiene 50) para llegar al 60% de las unidades en juego, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

Es decir, tendría que ganar tres de los cuatro partidos que le quedan, o dos y empatar dos. Igualmente, también dependerá mucho también del andar de sus rivales directo, teniendo en cuenta que la lucha está muy reñida y hay varios aspirantes.

De igual manera, hay algo importante a considerar: el campeón del Clausura libera cupo, pero a diferencia de años anteriores, en los que el puntero de la Liga solía ser el lidera de la tabla anual (por ejemplo, River 2023 o Vélez 2024), con este formato de playoffs hay más chances de que el campeón no sea necesariamente un equipo de arriba en la tabla anual (como Platense).

También, vale aclarar que si uno de los del lote que pelea es campeón del Clausura o la Copa Argentina, se liberarán cupos por tabla. En los últimos dos casos, como está el panorama ahora en la anual, aplicaría solo para River, aunque también podría ser Argentinos Juniors si encadena una racha positiva sobre el final.

Si Lanús gana la Sudamericana también se abre una ventana, pero no influiría porque está muy abajo en las posiciones. El único que ya está clasificado es Platense por haber ganado el Apertura.

Cómo está Boca en la tabla anual

Rosario Centralsigue en la delantera en la clasificación, y con ventaja: es el líder de la tabla anual con 56 puntos, +21 de diferencia de gol y 27 partidos jugados, ya que adeuda el segundo tiempo ante Sarmiento y aún no jugó en esta 13ª fecha.

Boca, que no jugó con Barracas Central y también tiene un encuentro pendiente, perdió el segundo lugar a manos de Argentinos (51 puntos, 29 PJ y +20) y quedó tercero, con 50 y +23, a la espera de lo que suceda en la visita de River a Talleres. El equipo de Marcelo Gallardo arrancó la fecha con 49 (+18).

