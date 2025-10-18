Video: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo de Boca ante Belgrano

El micro ploteado, banderas y una Bombonera teñida en honor a Miguel Ángel Russo. Los jugadores de Boca, con una camiseta especial. Video.

Boca juega el primer partido oficial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y está claro que, por ese motivo, lejos está de ser uno más. La fecha 13 del Torneo Clausura contra Belgrano tiene un tinte emocional especial, teñido de nostalgia y respeto. ¿Por qué? Porque el club y los hinchas prepararon y llevaron adelante un conmovedor homenaje en La Bombonera hacia su último DT, que perdió la vida haciendo lo que amaba y con el equipo que anhelaba. Está presente su familia.

image La camiseta especial de Boca en honor a Miguel Ángel Russo. Gentileza. Los honores hacia la figura de Russo, quien convocó a miles de personas, planteles enteros y cientos de jugadores en su velorio, comenzó desde el momento en el que la delegación -ahora encabezada por Claudio Úbeda- se suba al micro rumbo al estadio. Es que el vehículo que traslada a los jugadores se ploteó para inmortalizarlo.

image El micro del plantel de Boca en honor a Miguel Ángel Russo. Emotivo. Gentileza. Las primeras imágenes fueron tomadas en el predio que el club tiene en Ezeizaya habían dado una pista. Sobre la parte superior delantera del bus se observa una imagen de Russo y a su lado una de sus frases más célebres dedicadas al Xeneize: “A Boca nunca se le puede decir que no”. Al lado, le agregaron: "Hasta siempre, Miguel".

image Los alrededores de la La Bombonera con banderas para Miguel Ángel Russo. Gentileza. Además, en la previa del partido y antes del minuto de silencio en homenaje a Russo, el capitán Leandro Paredes y Úbeda se reunieron en el centro del campo. Allí recibieron una camiseta de Boca sujeta con globos, que luego fue liberada y se elevó hacia el cielo.

Otro de los homenajes que le hizo Boca a Russo está en la camiseta, debido a que tiene en el pecho la imagen del director técnico.