Video: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo de Boca ante Belgrano

El micro ploteado, banderas y una Bombonera teñida en honor a Miguel Ángel Russo. Los jugadores de Boca, con una camiseta especial. Video.

Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

image
La camiseta especial de Boca en honor a Miguel &Aacute;ngel Russo.&nbsp;

Los honores hacia la figura de Russo, quien convocó a miles de personas, planteles enteros y cientos de jugadores en su velorio, comenzó desde el momento en el que la delegación -ahora encabezada por Claudio Úbeda- se suba al micro rumbo al estadio. Es que el vehículo que traslada a los jugadores se ploteó para inmortalizarlo.

Embed

Otro de los homenajes que le hizo Boca a Russo está en la camiseta, debido a que tiene en el pecho la imagen del director técnico.

En la previa del encuentro ante Belgrano, el Xeneize mostró en sus redes sociales la casaca que utilizará el equipo en La Bombonera y se ve a Russo levantando la Copa Libertadores de América que ganó en 2007.

El video emotivo de Boca para Miguel Ángel Russo

Embed

