Un perro quedó colgado en un ascensor y un vecino le salvó la vida con maniobras de RCP

Un incidente que pudo haber tenido un desenlace fatal tuvo lugar este viernes en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando un perro quedó colgado del ascensor luego de que su dueña subiera al elevador y cerraran las puertas, sin advertir que el animal no había ingresado. Afortunadamente, el animal fue salvado por un vecino que le realizó maniobras de RCP .

El suceso ocurrió alrededor de las 14 horas, en el primer piso del edificio donde reside el músico y productor Leo Blumberg, quien también tiene allí su estudio de grabación. Fue precisamente su rápida reacción lo que evitó una tragedia.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el instante en que la dueña del perro ingresa al ascensor, dejando involuntariamente al animal del otro lado de las puertas, con la correa atrapada.

Cuando el ascensor comenzó a subir, el perro quedó suspendido en el aire , con riesgo inminente de asfixia. En ese momento, Blumberg apareció en los pasillos y actuó con rapidez para salvarlo.

Según explicó, todo ocurrió por una coincidencia. “Estaba con un cliente grabando y justo habíamos parado la música. El volumen estaba muy fuerte. Ahí fue cuando escuché la alarma del ascensor, bajé pensando que alguien estaba atrapado y me encontré con la imagen del perro colgado. Logré desengancharlo y empecé con el RCP. Por suerte reaccionó“, relató.

“En uno de mis trabajos tuve que hacer un curso de RCP, pero para personas, no para perros. Eso fue lo loco”, relató Blumberg. “Atiné a hacer algo similar con el perro y funcionó.”

Durante todo este tiempo, la dueña permaneció dentro del ascensor, sin poder intervenir. Después de socorrer al perro, Leo se dirigió hacia la puerta del ascensor, que continuaba atascado en el primer piso, para informarle a la dueña que su mascota estaba fuera de peligro.

“Se lo dije como pude en inglés. Al mismo tiempo estaba viniendo el encargado para destrabar el ascensor. La escena duró algunos minutos y yo después me llevé al perro a mi departamento hasta que el novio de ella lo vino a buscar”, señaló.