Por primera vez en el país, cinco perros serán testigos de un casamiento en Mendoza

Sus mascotas son los testigos elegidos para la unión civil entre Darío y Nicolás. Será el próximo 13 de diciembre en San Rafael.

Darío y Nicolás, pioneros en tener a sus cinco perros como testigos de casamiento

Sin precedente, inédito. La confirmación administrativa les llegó ayer. El próximo 13 de diciembre, en el Registro Civil de San Rafael, se celebrará la unión del amor en un contexto fuera de lo habitual o, al menos. de lo esperado. Darío Hernández y Nicolás darán el “sí” en una ceremonia civil en la que el protagonismo, por estas ultima horas, lo han tomado sus cinco perros que tendrán la responsabilidad de ser los testigos.

La pareja vive en Buenos Aires. Darío (57), es abogado y trabaja en la Cancillería; Nicolás (38) es contador. Llevan más de trece años juntos y decidieron formalizar su vínculo en una unión civil. Pero el Registro Civil donde ocurrirá la ceremonia estará a casi 1.000 km de su hogar: eligieron el sur mendocino para colocar el "gancho".

Y en estas formalidades, siempre surge el debate sobre quiénes desempeñarán el rol de testigos, esas seres que dan fe de la unión que ven firmando el acta. En este caso, la elección se definió en la arena del amor, la empatía y la cercanía. Rompiendo el molde y cargando este día de la identidad que los representa, Darío y Nicolás compartirán el momento con los animales que rescataron y convirtieron en familia.

Son Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael, su familia de cuatro patas. Éstos firmarán el acta con una tinta especial, dejando su huella literal y simbólica en el documento.

En diálogo con diario Clarín, Darío contó cómo nació la idea: "Fue idea de ambos. Nico fue parte del Refugio El Campito (una ONG rescata perros en situación de calle o vulnerabilidad) y Máxima, nuestra perra viejita tipo terrier, es de ahí. Coco y Atilio son de Patitas al Rescate. Sabíamos que en Nueva York y algunos estados de EE.UU. permiten que los perros sean testigos de casamiento, y buscamos dónde nos lo podían permitir en Argentina".