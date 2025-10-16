Quini 6: confirman 25 nuevos ganadores con 5 aciertos y hay un pozo de $7.300 millones

El Quini 6 ya acumula un importante pozo total de $7.300 millones para el próximo sorteo del domingo 18 de octubre. Pese a la expectativa, hay una gran noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 15 de octubre : 25 ganadores con más de $9,6 millones cada uno.

En el sorteo N° 3.313 , correspondiente al miércoles, hubo 25 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale . Se llevan $9.689.284,80 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 06, 10, 16, 21 y 38.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 18, fecha del siguiente sorteo.

El domingo 19 de octubre (sorteo N° 3.314), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $7.300.000.000, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha , con $3.720 millones.

03 - 04 - 06 - 31 - 35 - 43

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

15 - 16 - 29 - 30 - 36 - 39

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

00 - 02 - 03 - 17 - 21 - 22

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

01 - 06 - 10 - 16 - 21 - 38

Hubo 25 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $9,6 millones cada uno.

Resultados y ganadores del Quini 6

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.