Quini 6: anuncian 14 ganadores y hay un premio de $2.740 millones

El Quini 6 ya acumula un importante pozo total de $5.200 millones para el próximo sorteo del miércoles 8 de octubre. A pesar de la expectativa, hay una excelente noticia que dejó el sorteo de ayer, domingo 5 de octubre : 14 ganadores con más de $22 millones cada uno.

En el sorteo N° 3.310 , correspondiente al domingo, hubo 14 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale . Se llevan $22.144.300,71 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 06, 20, 26, 30, 41 y 45.

Sin embargo, no hubo suerte en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 8, fecha del siguiente sorteo.

El miércoles 8 de octubre (sorteo N° 3.311), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.200.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.310 del domingo 5 de octubre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

05 - 06 - 09 - 32 - 34 - 44

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

06 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

03 - 15 - 19 - 21 - 22 - 43

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

06 - 20 - 26 - 30 - 41 - 45

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron más de $22 millones.

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.