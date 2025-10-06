6 de octubre de 2025 - 10:16

Quini 6: anuncian 14 ganadores y hay un premio de $2.740 millones

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.310, correspondiente al domingo 5 de octubre.

Quini 6, resultados y ganadores del domingo 5 de octubre

Quini 6, resultados y ganadores del domingo 5 de octubre

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 ya acumula un importante pozo total de $5.200 millones para el próximo sorteo del miércoles 8 de octubre. A pesar de la expectativa, hay una excelente noticia que dejó el sorteo de ayer, domingo 5 de octubre: 14 ganadores con más de $22 millones cada uno.

Leé además

Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 1 de octubre

El ganador de $650 millones en el Quini 6 y su sorprendente fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de septiembre

Quini 6: confirman 21 ganadores y hay un premio de $2.095 millones

Por Redacción Sociedad

En el sorteo N° 3.310, correspondiente al domingo, hubo 14 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $22.144.300,71 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 06, 20, 26, 30, 41 y 45.

Sin embargo, no hubo suerte en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 8, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 8 de octubre

El miércoles 8 de octubre (sorteo N° 3.311), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.200.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.400 millones
  • La Segunda: $680 millones
  • Revancha: $2.740 millones
  • Siempre Sale: $250 millones
  • Extra: $130 millones
Quini 6, sorteo 3132 por $885 millones: cuándo, cómo jugar y cuánto sale la boleta - Imagen ilustrativa / Web
Quini 6&nbsp;

Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.310 del domingo 5 de octubre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

05 - 06 - 09 - 32 - 34 - 44

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

06 - 13 - 20 - 25 - 44 - 45

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

03 - 15 - 19 - 21 - 22 - 43

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

06 - 20 - 26 - 30 - 41 - 45

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron más de $22 millones.

Un santafesino gano mas de $36 millones en el Quini 6
Quini 6

Quini 6

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así se celebró la fiesta diocesana en el santuario de la Virgen de Lourdes de El Challao.

Fiesta Diocesana, en fotos: multitudinario celebración en el santuario de la Virgen de Lourdes de El Challao

Por Redacción Sociedad
Cuándo es el feriado de octubre y qué pasa con el viernes 10

Cuándo es el feriado de octubre y qué pasa con el viernes 10

Por Redacción Sociedad
Heladas tardías en octubre - Foto archivo 

Mendoza amaneció con heladas tardías: de cuánto será la temperatura

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción