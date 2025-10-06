Mendoza amaneció con heladas tardías: de cuánto será la temperatura

Las mínimas llegaron a los -2°C en Valle de Uco, General Alvear y San Rafael. Los detalles del pronóstico del tiempo para este lunes.

El lunes arrancó en varios sectores de Mendoza con heladas tardías y mínimas bajo cero en el Valle de Uco, Zona Este y el sur provincial.

En época de floración, la Zona Este registró mínimas de entre 4°C y -1°C, mientras que la peor parte se la llevaron los productores de Tupungato, Tunuyán, San Carlos, General Alvear y San Rafael, con mínimas de hasta -2°4, según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

Para sortear las heladas tardías, existen diversas acciones que los productores realizan para intentar reducir el daño cuando las mínimas caen por debajo de cero en el momento desde que aparecen las flores hasta que el fruto cuajado alcanza un determinado tamaño. Incluyen desde la compactación del suelo, el riego preventivo y la plantación de cortinas forestales, hasta la lucha activa con quemas, la utilización de ventiladores y el riego sub o supra arbóreo.

De hecho, este lunes se veían algunas postales de humo en rutas de la provincia.

El tiempo en el Gran Mendoza Después del viento Zonda del sábado, el área metropolitana de Mendoza tuvo el ingreso de un frente frío que provocó un descenso notable de las temperaturas en las últimas horas.