6 de octubre de 2025 - 07:51

Mendoza amaneció con heladas tardías: de cuánto será la temperatura

Las mínimas llegaron a los -2°C en Valle de Uco, General Alvear y San Rafael. Los detalles del pronóstico del tiempo para este lunes.

Heladas tardías en octubre - Foto archivo&nbsp;

Heladas tardías en octubre - Foto archivo 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El lunes arrancó en varios sectores de Mendoza con heladas tardías y mínimas bajo cero en el Valle de Uco, Zona Este y el sur provincial.

Leé además

Cuándo es el feriado de octubre y qué pasa con el viernes 10

Cuándo es el feriado de octubre y qué pasa con el viernes 10

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción

En época de floración, la Zona Este registró mínimas de entre 4°C y -1°C, mientras que la peor parte se la llevaron los productores de Tupungato, Tunuyán, San Carlos, General Alvear y San Rafael, con mínimas de hasta -2°4, según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

Para sortear las heladas tardías, existen diversas acciones que los productores realizan para intentar reducir el daño cuando las mínimas caen por debajo de cero en el momento desde que aparecen las flores hasta que el fruto cuajado alcanza un determinado tamaño. Incluyen desde la compactación del suelo, el riego preventivo y la plantación de cortinas forestales, hasta la lucha activa con quemas, la utilización de ventiladores y el riego sub o supra arbóreo.

De hecho, este lunes se veían algunas postales de humo en rutas de la provincia.

El tiempo en el Gran Mendoza

Después del viento Zonda del sábado, el área metropolitana de Mendoza tuvo el ingreso de un frente frío que provocó un descenso notable de las temperaturas en las últimas horas.

Para hoy, el pronóstico señala: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima alcanzará los 22°C.

El martes se retoma el calorcito de la primavera. "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera", señala el reporte meteorológico. La mínima será de 9°C, mientras que la máxima trepará hasta los 25°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La importancia de fortalecer habitos de lectura en los adolescentes para un futuro prometedor. 

Lectura y comprensión, clave para el futuro de los adolescentes y su proyección profesional

Por Silvana Cataldo
El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cerró este domingo la 51° Peregrinación Juvenil a Luján con un mensaje cargado de realismo y esperanza, al advertir que a muchos argentinos les pesa la pobreza y las consecuencias del narcotráfico, pero llamó a no rendirse ni tomar “atajos tramposos”.

García Cuerva en la peregrinación a Luján: "A muchos les pesa la pobreza y las consecuencias del narcotráfico"

Por Redacción Sociedad
La comunidad restauró el ñandú de Beltrán, en la Ruta 7 (Rotary Club San Martín)

Historia de una emoción que llevó a restaurar al emblemático ñandú de Beltrán

Por Enrique Pfaab
Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar.

Cómo se encuentra Thiago Medina tras el grave accidente: el último parte médico "esperanzador"

Por Redacción Sociedad