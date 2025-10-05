5 de octubre de 2025 - 13:46

Cómo se encuentra Thiago Medina tras el grave accidente: el último parte médico "esperanzador"

El exparticipante de Gran Hermano 2022 avanza favorablemente tras atravesar con éxito tres cirugías. A continuación, detalles del parte médico.

Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de 23 días en estado crítico, Thiago Medina logró una importante mejora en su recuperación. El exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó la terapia intensiva del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, y ya se encuentra en una sala general, sin necesidad de asistencia respiratoria.

Último parte médico de Thiago Medina

Según el último parte médico difundido por la directora del hospital, Dora Agüero, “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sonda, ni vía central para recibir medicación”.

La médica explicó además que Thiago “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

Thiago Medina y Daniela Celis

La intervención a tiempo le salvó la vida

Según informa Infobae, el primer abordaje médico fue clave para salvarle la vida. La noche del accidente, Medina llegó con un cuadro de hemoneumotórax y debió ser inducido a un coma farmacológico para permitir las primeras maniobras de emergencia.

“Este abordaje inicial le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”, indicó Agüero.

Los informes médicos también detallaron que el joven presentaba politraumatismos graves, con fracturas múltiples, daños en hígado, páncreas y bazo, y hemorragias internas que exigieron transfusiones y la extracción del bazo.

La última intervención fue realizada por el equipo de cirugía del hospital, encabezado por las doctoras Denise Fastman y Nadia Carsoglio, con la colaboración del médico Celestino Aranda, especialista del hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

