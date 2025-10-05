Cómo se encuentra Thiago Medina tras el grave accidente: el último parte médico "esperanzador"

Después de 23 días en estado crítico, Thiago Medina logró una importante mejora en su recuperación . El exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó la terapia intensiva del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, y ya se encuentra en una sala general, sin necesidad de asistencia respiratoria.

El joven de 22 años habría sufrido un grave accidente el 12 de septiembre , cuando la moto en la que circulaba fue embestida por un auto en la localidad de Francisco Álvarez. Desde entonces, permaneció internado bajo un estricto seguimiento médico y atravesó tres cirugías de alta complejidad.

Según el último parte médico difundido por la directora del hospital, Dora Agüero, “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sonda, ni vía central para recibir medicación” .

La médica explicó además que Thiago “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares” .

Según informa Infobae, el primer abordaje médico fue clave para salvarle la vida . La noche del accidente, Medina llegó con un cuadro de hemoneumotórax y debió ser inducido a un coma farmacológico para permitir las primeras maniobras de emergencia.

“Este abordaje inicial le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”, indicó Agüero.

Los informes médicos también detallaron que el joven presentaba politraumatismos graves, con fracturas múltiples, daños en hígado, páncreas y bazo, y hemorragias internas que exigieron transfusiones y la extracción del bazo.

La última intervención fue realizada por el equipo de cirugía del hospital, encabezado por las doctoras Denise Fastman y Nadia Carsoglio, con la colaboración del médico Celestino Aranda, especialista del hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.