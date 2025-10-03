Thiago Medina evoluciona de manera favorable: la emoción de su padre luego de la noticia

El ex participante de Gran Hermano se encuentra estable y no requiere de la intervención de un respirador.

El 12 de septiembre, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un accidente en moto y desde entonces permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven de 22 años pasó días críticos, pero según los últimos partes médicos su estado mejoró progresivamente.

Hoy se encuentra estable, despierto y sin respirador, lo que representa un avance significativo en su recuperación.

Thiago Medina El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado. Web La alegría de su familia La familia de Medina expresó una gran alegría por estos progresos. Su padre, Julio, habló con Puro Show (El Trece) tras una de sus visitas y contó emocionado lo que pudo compartir con su hijo: “Recién salgo de verlo. Quería informar que lo encontré sentado al costado de la cama, estaba ahí sentado hablando con las enfermeras”. La descripción generó alivio entre los presentes en el programa, donde también estaban dos de los hermanos de Thiago, Camila Deniz (Camilota) y Lucas, quienes celebraron la noticia con aplausos.

Embed Camilota y Lucas, hermanos de Thiago, visitaron #PuroShow: "Es un milagro su recuperación".@puroshowok pic.twitter.com/cCTjUaB8ML — eltrece (@eltreceoficial) October 3, 2025 Julio detalló que su hijo ya mantiene pequeñas conversaciones con la familia: “Lo saludamos, nos habla, le pide a Daniela ver a las nenas. A nosotros nos pregunta cómo estamos, todo eso. Nos encontramos recién con esto”. Camila, visiblemente conmovida, agregó: “Ayer lo vi, estaba operado y medio volado, pero ¿sentado? ¿Sabés lo que es eso? Es algo tremendo, chicos, es algo que no puedo creer. La voluntad que tiene de salir adelante es un montón”.

Thiago Medina Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás. Web Sergio, otro de los hermanos, también tomó la palabra y remarcó la magnitud del avance: “En este momento, de la tormenta que pasamos, puedo ver el sol, el arcoíris. Agradecerle a Dios y decirle a todos que Dios existe. 22 días de terapia con mi hermano y una vida nueva tiene. Dios le regaló otra vida porque de este trauma no se sale y verlo sentado hoy, queriendo ponerse en posición para caminar, habla de la voluntad de él y de la bendición de Dios”.