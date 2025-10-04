Thiago Medina se comunicó con sus seguidores desde el hospital: el mensaje

Tras más de tres semanas internado, Thiago Medina presentó avances alentadores en su estado de salud.

La recuperación de Thiago Medina empieza a dar señales concretas de esperanza. A más de tres semanas del accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, Daniela Celis, reveló en redes sociales que el joven atraviesa un momento de franca mejoría.

En una historia de Instagram, Celis destacó que el ex Gran Hermano ya no necesita oxígeno para respirar y que, por primera vez en mucho tiempo, se lo ve con otro ánimo. “Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”, escribió emocionada, detallando además que Thiago volvió a comer con normalidad.

Embed - Thiago Medina salió de la cirugía: la felicidad de la familia | #CortaPorLozano El dato más alentador es que, si la evolución se mantiene en esta dirección, podría abandonar la terapia intensiva en los próximos días. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó la influencer, transmitiendo la ilusión que rodea al entorno cercano del joven.

Ya hace unos días los médicos lograron retirarle la asistencia mecánica y, poco a poco, su estado comenzó a estabilizarse. Hoy, con la posibilidad concreta de salir de terapia intensiva, su evolución se vive como un alivio para su familia.