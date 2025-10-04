4 de octubre de 2025 - 08:18

Thiago Medina se comunicó con sus seguidores desde el hospital: el mensaje

Tras más de tres semanas internado, Thiago Medina presentó avances alentadores en su estado de salud.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El dato más alentador es que, si la evolución se mantiene en esta dirección, podría abandonar la terapia intensiva en los próximos días. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó la influencer, transmitiendo la ilusión que rodea al entorno cercano del joven.

Ya hace unos días los médicos lograron retirarle la asistencia mecánica y, poco a poco, su estado comenzó a estabilizarse. Hoy, con la posibilidad concreta de salir de terapia intensiva, su evolución se vive como un alivio para su familia.

Thiago Medina agradeció a sus seguidores

La tambien ex Gran Hermano sumó un mensaje de agradecimiento en nombre de Medina hacia quienes no dejaron de enviarle oraciones y palabras de aliento. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, reveló, marcando así el primer gesto público de Thiago hacia sus seguidores.

