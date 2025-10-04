Thiago Medina se comunicó con sus seguidores desde el hospital: el mensaje

La recuperación de Thiago Medina empieza a dar señales concretas de esperanza. A más de tres semanas del accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, Daniela Celis, reveló en redes sociales que el joven atraviesa un momento de franca mejoría.
En una historia de Instagram, Celis destacó que el ex Gran Hermano ya no necesita oxígeno para respirar y que, por primera vez en mucho tiempo, se lo ve con otro ánimo. “Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”, escribió emocionada, detallando además que Thiago volvió a comer con normalidad.
El dato más alentador es que, si la evolución se mantiene en esta dirección, podría abandonar la terapia intensiva en los próximos días. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó la influencer, transmitiendo la ilusión que rodea al entorno cercano del joven.
Ya hace unos días los médicos lograron retirarle la asistencia mecánica y, poco a poco, su estado comenzó a estabilizarse. Hoy, con la posibilidad concreta de salir de terapia intensiva, su evolución se vive como un alivio para su familia.
La tambien ex Gran Hermano sumó un mensaje de agradecimiento en nombre de Medina hacia quienes no dejaron de enviarle oraciones y palabras de aliento. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, reveló, marcando así el primer gesto público de Thiago hacia sus seguidores.