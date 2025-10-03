3 de octubre de 2025 - 09:10

Qué dice el primer parte médico del dia de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano está internado hace tres semanas en terapia intensiva, tras el accidente que tuvo con su moto

Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar.

El exparticipante de Gran Hermano evoluciona favorablemente. Fiel a su costumbre diaria, su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis informó sobre las mejoras de la salud. “Ya no requiere asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

Thiago Medina está sin cánula de oxígeno

La también ex GH llevó tranquilidad a los seguidores de Medina luego de comunicar el jueves que le realizaron una exitosa limpieza de las heridas y que ya no requiere asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno”, escribió Daniela, quien resaltó que se trata de “grandes pasos” en el estado clínico del padre de sus hijas.

Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar.

Además, expresó un especial agradecimiento al equipo de cirugía del hospital por su dedicación y profesionalismo: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”.

El posteo de Celis vino aparejado del parte médico que dieron a conocer los especialistas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, antes de iniciar este fin de semana.

En él explayaron ciertas mejorías del paciente: “Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

