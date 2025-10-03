Qué dice el primer parte médico del dia de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano está internado hace tres semanas en terapia intensiva, tras el accidente que tuvo con su moto

Thiago Medina protagonizó hace tres semanas un siniestro vial en moto en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, despierto y sin ventilación mecánica, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

El exparticipante de Gran Hermano evoluciona favorablemente. Fiel a su costumbre diaria, su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis informó sobre las mejoras de la salud. “Ya no requiere asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Thiago Medina El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado. Web Thiago Medina está sin cánula de oxígeno La también ex GH llevó tranquilidad a los seguidores de Medina luego de comunicar el jueves que le realizaron una exitosa limpieza de las heridas y que ya no requiere asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno”, escribió Daniela, quien resaltó que se trata de “grandes pasos” en el estado clínico del padre de sus hijas.

Thiago Medina Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar. web Además, expresó un especial agradecimiento al equipo de cirugía del hospital por su dedicación y profesionalismo: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”.