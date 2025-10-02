"Toilette quirúrgica exitosa": el parte médico alentador de Thiago Medina tras la última intervención

Tras la operación del 19 de septiembre, Thiago Medina fue intervenido y el Ministerio de Salud bonaerense brindó detalles de la salud del ex Gran Hermano.

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió este jueves al mediodía un parte médico sobre la salud de Thiago Medina, que trajo alivio a su entorno y a quienes siguen de cerca su recuperación. El Ministerio de Salud bonaerense comunicó que el joven atraviesa un progreso positivo tras una nueva intervención quirúrgica.

“Thiago Medina continúa en una evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud“, indicó el comunicado oficial.

Daniela Celis sobre Thaigo Medina Toilette quirúrgica para Thiago Medina La operación que se le practicó fue una toilette de la herida, un procedimiento clave en este tipo de cuadros. Consiste en la limpieza y desinfección del área intervenida, además del control de los drenajes en la zona del tórax.

Este paso resulta fundamental para evitar infecciones, favorecer la cicatrización y prevenir complicaciones posteriores. Se trata de un cuidado delicado y frecuente en pacientes que atraviesan cirugías mayores, sobre todo en órganos vitales.

Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé El ex Gran Hermano está sin asistencia respiratoria El optimismo creció en las últimas horas, en parte gracias a las señales previas que había compartido Daniela Celis. La pareja de Thiago había transmitido tranquilidad al confirmar que le habían retirado la asistencia respiratoria.