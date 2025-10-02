"Toilette quirúrgica exitosa": el parte médico alentador de Thiago Medina tras la última intervención

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió este jueves al mediodía un parte médico sobre la salud de Thiago Medina, que trajo alivio a su entorno y a quienes siguen de cerca su recuperación. El Ministerio de Salud bonaerense comunicó que el joven atraviesa un progreso positivo tras una nueva intervención quirúrgica.
“Thiago Medina continúa en una evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud“, indicó el comunicado oficial.
Daniela Celis sobre Thaigo Medina
Toilette quirúrgica para Thiago Medina
La operación que se le practicó fue una toilette de la herida, un procedimiento clave en este tipo de cuadros. Consiste en la limpieza y desinfección del área intervenida, además del control de los drenajes en la zona del tórax.
Este paso resulta fundamental para evitar infecciones, favorecer la cicatrización y prevenir complicaciones posteriores. Se trata de un cuidado delicado y frecuente en pacientes que atraviesan cirugías mayores, sobre todo en órganos vitales.
Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé
El ex Gran Hermano está sin asistencia respiratoria
El optimismo creció en las últimas horas, en parte gracias a las señales previas que había compartido Daniela Celis. La pareja de Thiago había transmitido tranquilidad al confirmar que le habían retirado la asistencia respiratoria.
“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, contó. De todos modos, aclaró que la recuperación es lenta y requiere paciencia, ya que aún deben realizarse controles y nuevas intervenciones como la del jueves.
La propia Celis también había pedido acompañamiento espiritual para este momento. “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!”, había escrito en relación a la cirugía programada.
Thiago Medina y su pareja, Daniela Celis