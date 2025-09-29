Daniela Celis pudo ver a Thiago Medina y hablar con él: "Me preguntaba por las nenas..."

La ex Gran Hermano contó a través de un video que pudo ver a Thiago en la terapia intensiva luego de que contó que está despierto y "conectado con su entorno".

Daniela Celis llevó tranquilidad a los seguidores de Thiago Medina al confirmar que el joven logró despertar después de dos semanas de internación en terapia intensiva tras su accidente en moto. La ex Gran Hermano utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado oficial y un video en el que transmitió la emoción del momento.

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, detalló Celis en un mensaje que rápidamente generó alivio entre quienes siguen de cerca su evolución.

Daniela Celis sobre Thiago Medina En el mismo comunicado, la influencer agradeció la atención recibida por parte de los profesionales de la salud: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

Daniela Celis ingresó a ver a Thiago Medina a la terapia intensiva y lo vio despierto Minutos después, Daniela grabó un video en el que relató lo vivido en la primera visita con Thiago luego de que recobrara la conciencia. Visiblemente emocionada, explicó: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”.

Embed En ese mismo registro, compartió la primera reacción del joven: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”. Con esas palabras, Celis dejó en claro que, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, Medina mantiene intacto el deseo de saber por sus hijas y estar cerca de ellas.