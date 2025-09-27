Evalúan una nueva operación para Thiago Medina y hay total preocupación: "Tienen que ver con..."

A dos semanas del grave accidente que lo dejó internado, Thiago Medina continúa luchando por su vida. El joven, que saltó a la fama por su paso en Gran Hermano, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno , con ambos pulmones comprometidos y bajo estricta observación médica.

El pasado martes por la noche, Medina atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo de profesionales a cargo de su salud. Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, la situación obligó a realizar un ateneo médico para definir los próximos pasos del tratamiento.

Entre las alternativas que se estudian, la traqueostomía aparece como una de las principales opciones para permitir que el sistema respiratorio de Thiago Medina empiece a funcionar sin asistencia externa. Por el momento, los médicos continúan con maniobras para favorecer su evolución , como cambios de posición y ajustes en la medicación.

La panelista también destacó que la fiebre no se hizo presente, un factor que los especialistas consideran positivo en este proceso: “Todo esto tiene que ver con la terapia intensiva, que está muy bien cuidado por los médicos. Por eso se toman entre varios decisiones que sí o sí tienen que ver con cómo continúa su salud ”, señaló.

De esta forma, el futuro inmediato del joven mediático dependerá de cómo responda en las próximas horas, mientras el equipo médico analiza la conveniencia de avanzar con una nueva intervención.

Este sábado habrá una vigilia para rezar por su recuperación

Desde las redes sociales se había convocado a una reunión en la puerta del hospital para pedir por su pronta recuperación para este viernes 26 de septiembre por la mañana. Sin embargo, a pocas horas de la reunión, se decidió postergarla para este sábado.

Thiago Medina Thiago Medina sigue luchando por su vida tras dos semanas de internación. web

"Nos están informando que se suspendió para mañana (sábado) la vigilia", adelantó Paula Varela en Lape Club Social Informativo. Y desde la puerta del hospital Mercedes Mora profundizó sobre esta decisión de último momento referida a una fecha especial festiva que pasa hoy el establecimiento de salud.

"Se pasó para mañana porque hoy es un día muy especial para el hospital de celebración del sector de enfermería y no era compatible con lo otro que se quería hacer que tenía que ver con venir a rezar y hacer una cadena de oración de los fanáticos", indicó la cronista.