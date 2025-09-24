"Situación extrema": el doloroso relato de uno de los hermanos de Thiago Medina y el parte médico

El estado de salud de Thiago Medina continúa generando gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores. El ex Gran Hermano , de apenas 22 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiv a del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el accidente de moto que sufrió días atrás.

Sergio , uno de sus diez hermanos, habló con Puro Show y describió con crudeza el delicado cuadro que enfrenta el joven. “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia ”, aseguró, sumándose a los pedidos de oración que en los últimos días realizaron Daniela Celis , expareja de Thiago y madre de sus hijas, y Camilota , otra de las hermanas.

El hombre explicó que el pulmón es el órgano más comprometido y que ya fue intervenido en quirófano. “Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, detalló. Luego, conmovido, agregó: “Ahora, está en estado crítico , en las manos de Dios”.

La periodista Nancy Duré también aportó información sobre las consecuencias del accidente. Según explicó, las costillas fracturadas le perforaron el pulmón y el hígado , y además debieron extirparle el bazo. “Chano puede vivir sin ese órgano”, recordó, en referencia al cantante que atravesó una situación similar.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico sobre la evolución del paciente. “En las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días”, comienza el comunicado oficial.

El texto destaca que “el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

Como parte de los ajustes médicos, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración y modificar el esquema antibiótico para favorecer la mejoría en sus parámetros respiratorios.

Sin embargo, la preocupación sigue presente porque los dos pulmones de Medina se encuentran comprometidos. “En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje”, detalla el parte.

Pese a la gravedad del cuadro, los médicos informaron que Thiago evolucionó con una respuesta favorable. “Actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”, concluye el comunicado.