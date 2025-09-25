Qué dice el último parte médico de Thiago Medina: "Ateneo clínico interdisciplinario"

La salud de Thiago Medina preocupa a su entorno tras el último parte recibido. Siguen pidiendo oraciones por su recuperación.

Thiago Medina protagonizó un accidente en moto hace casi dos semanas y hoy continúa peleando por su vida tras haber sido intervenido de urgencia. En los últimos días se supo que el influencer está grave y que tiene ambos pulmones comprometidos.

Daniela Celis, expareja y madre de las hijas de Thiago, y su familia piden “un milagro” a través de las redes sociales y solicitaron a todos nos dejar de rezar por el joven.

El último parte médico que dio el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que a Medina le realizaron "un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente". Sumaron que pudo superar los "momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso".

Por otro lado, se resolvió “optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Por otro lado, en su comunicado en redes sociales, Ángel de Brito sumó también que Thiago se habría descompensado durante la noche anterior: "Tuvo un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado".