25 de septiembre de 2025 - 09:35

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina: "Ateneo clínico interdisciplinario"

La salud de Thiago Medina preocupa a su entorno tras el último parte recibido. Siguen pidiendo oraciones por su recuperación.

Thiago Medina tuvo complicaciones y tuvo que ser asistido. Su situación sigue siendo crítica.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás.

Qué es la atelectasia, la condición médica que le diagnosticaron a Thiago Medina

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.

Qué es la injuria pulmonar, la nueva complicación que le detectaron a Thiago Medina

El último parte médico que dio el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Sumaron que pudo superar los “momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

Por otro lado, se resolvió “optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Por otro lado, en su comunicado en redes sociales, Ángel de Brito sumó también que Thiago se habría descompensado durante la noche anterior: “Tuvo un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”.

Daniela Celis se manifestó en redes sociales

La ex Gran Hermano va llevando tranquilidad a los seguidores de Thiago Medina a través de las redes. En las últimas horas explicó: “El paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso”.

“Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado”, siguió, leyendo partes del informe médico.

“Seguimos con el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Queremos agradecer a todos por sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiéndolo”, cerró Celis.

