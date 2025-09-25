El sueño que Daniela Celis dejó de lado por acompañar a Thiago Medina y a sus hijas

La exparticipante de Gran Hermano postergó un sueño por estar con sus hijas y junto a Thiago en este difícil momento que les toca atravesar.

Daniela Celis atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió volcarse a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido tras el accidente de moto que sufrió Thiago Medina. La ex Gran Hermano pausó compromisos laborales y postergó un sueño personal para ocuparse de sus hijas y acompañar al padre de las niñas en la recuperación.

Uno de los trabajos que la joven puso en pausa fue el streaming de "Patria y Familia", en el que ella participa una vez por semana, y no asistió al evento que el programa hizo en el teatro Gran Rex, uno de los sueños que Daniela tenía por cumplir.

Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé (2) El mensaje de Patria y Familia para Daniela Celis Sin embargo, sus compañeros no se olvidaron de ella y le dedicaron la presentación a ella y a su familia: “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, leyó Fefe Bongiorno, productor del programa, ante el público.

En el saludo, el equipo destacó la entrega de Daniela al espectáculo y su vínculo con el proyecto: “Para ella era un sueño estar acá, pero por las sorpresas que te da la vida, hoy no pudo ser. La conocemos lo suficiente para poder asegurar que, como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir".

"Es una persona con tanto, pero tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es Patria y Familia y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy se lo manden a ella y a su familia hermosa, en este desafío que están atravesando”, cerró.