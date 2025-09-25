El sueño que Daniela Celis dejó de lado por acompañar a Thiago Medina y a sus hijas

Daniela Celis atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió volcarse a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido tras el accidente de moto que sufrió Thiago Medina. La ex Gran Hermano pausó compromisos laborales y postergó un sueño personal para ocuparse de sus hijas y acompañar al padre de las niñas en la recuperación.
Uno de los trabajos que la joven puso en pausa fue el streaming de "Patria y Familia", en el que ella participa una vez por semana, y no asistió al evento que el programa hizo en el teatro Gran Rex, uno de los sueños que Daniela tenía por cumplir.
Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé (2)
El mensaje de Patria y Familia para Daniela Celis
Sin embargo, sus compañeros no se olvidaron de ella y le dedicaron la presentación a ella y a su familia: “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, leyó Fefe Bongiorno, productor del programa, ante el público.
En el saludo, el equipo destacó la entrega de Daniela al espectáculo y su vínculo con el proyecto: “Para ella era un sueño estar acá, pero por las sorpresas que te da la vida, hoy no pudo ser. La conocemos lo suficiente para poder asegurar que, como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir".
"Es una persona con tanto, pero tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es Patria y Familia y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy se lo manden a ella y a su familia hermosa, en este desafío que están atravesando”, cerró.
El mensaje de Daniela Celis tras el Gran Rex que no pudo ser
Daniela difundió el video del momento en sus historias y acompañó la publicación con reflexiones sobre la prioridad que eligió en estas horas: “Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, me sostienen, creo en la vida, en los milagros y en los porqués”.
La actriz explicó por qué decidió no presentarse en la función que tanto ansiaba: “Hoy mi vida se volvió un caos, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tener, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función programada en EL GRAN REX un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y no vivir más mi ausencia también”.
Luego, agradeció las muestras de cariño que recibe: “Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre”.