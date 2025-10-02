2 de octubre de 2025 - 09:13

El último parte médico de Thiago Medina preocupa a su entorno: "delira y no reconoce a las personas"

El ex Gran Hermano abrió los ojos tras varios días en coma, pero su estado continúa siendo delicado. Presenta episodios que no son lo esperado.

Thiago Medina ha tenido complicaciones para reconocer a su entorno.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El joven abrió los ojos después de varios días de inconsciencia, gesto que en un principio fue recibido con alivio por su entorno más cercano. Sin embargo, la alegría duró poco. Según reveló Camilota, su hermana, “delira y no reconoce a las personas que tiene cerca”, lo que llevó a los profesionales a reforzar los cuidados.

Thiago Medina
Los médicos explicaron que este tipo de cuadros son habituales en pacientes que superan un coma prolongado. “Su cerebro está intentando reorganizarse, y eso puede generar episodios de desorientación y comportamientos fuera de lo común”, explicó uno de los especialistas que sigue de cerca su evolución.

La angustia de la familia y lo que viene

Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a su lado sin despegarse de la clínica, intentando sostenerlo con su presencia y afecto. “Está despierto, pero no está del todo consciente de lo que pasa a su alrededor”, afirmaron allegados al ex concursante de Gran Hermano.

Thiago Medina
El círculo íntimo mantiene viva la esperanza pese a la incertidumbre. “No bajamos los brazos. Sabemos que Thiago es fuerte y va a salir adelante”, expresó uno de sus familiares. Sin embargo, los especialistas advierten que los próximos días serán determinantes para definir si su recuperación será total o quedarán secuelas neurológicas.

Daniela Celis, su expareja, también dio información sobre el estado de salud. "Sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”. Además, señaló que este jueves “se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”.

