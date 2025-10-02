El ganador de $650 millones en el Quini 6 y su sorprendente fórmula de los números de la suerte

El Quini 6 tuvo este miércoles 1° de octubre un nuevo ganador con un premio de más de 650 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.309.

El apostador jugó en la ciudad de Rufino (Santa Fe) con la impecable fórmula 01, 03, 08, 18, 20 y 27 y se hizo acreedor de $650.000.000 de la categoría "La Segunda del Quini".

Si bien los premios de más de $973 millones (Primer sorteo) y $2.051 millones (Revancha) quedaron vacantes, hubo siete ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $34.470.157,50 cada uno. Los números fueron 17, 20, 22, 25, 29 y 31.

08 - 25 - 30 - 31 - 32 - 36

La Segunda del Quini

01 - 03 - 08 - 18 - 20 -27

Un ganador de Santa Fe que se lleva $650 millones.

Revancha

17 - 20 - 22 - 25 - 29 - 31

Sin ganadores. Pozo vacante.

Siempre Sale

07 - 20 - 28 - 39 - 42 - 43

Hubo siete ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $34 millones cada uno.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 5 de octubre

Tradicional Primer Sorteo: $1.350.000.000

La Segunda: $650.000.000

Revancha: $2.320.000.000

Siempre Sale: $350.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $4.800.000.000

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.