Quini 6: confirman 21 ganadores y hay un premio de $2.095 millones

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.308, correspondiente al domingo 28 de septiembre.

Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de septiembre

El Quini 6 ya acumula un importante pozo total de $4.200 millones para el próximo sorteo del domingo 5 de octubre. A pesar de la expectativa, hay una excelente noticia que dejó el sorteo de ayer, domingo 28 de septiembre: 21 ganadores con más de $14 millones cada uno.

En el sorteo N° 3.308, correspondiente al domingo, hubo 21 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $14.777.032,50 millones cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 11, 12, 23, 28, 33 y 38.

Sin embargo, no hubo suerte en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 31, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 5 de octubre

El domingo 5 de octubre (sorteo N° 3.309), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $4.200.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.030 millones
  • La Segunda: $690 millones
  • Revancha: $2.095 millones
  • Siempre Sale: $255 millones
  • Extra: $130 millones
Quini 6: resultados del sorteo N° 3.308 del domingo 28 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 09 - 14 - 22 - 30 - 31

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

04 - 10 - 12 - 13 - 18 - 33

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

02 - 07 - 15 - 18 - 22 - 27

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38

Hubo 21 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron más de $14 millones.

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

