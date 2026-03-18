El Mundial de la Hamburguesa generó un impacto económico superior a los $260 millones

La Nave Cultural fue escenario de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa , propuesta que volvió a posicionarse como uno de los eventos gastronómicos más convocantes a nivel provincial.

Durante las dos jornadas reunió a unas 15.000 personas , consolidando su crecimiento y su capacidad de convocatoria tanto en el público local como turístico. Además, participaron 19 hamburgueserías provenientes de diez departamentos de la provincia, lo que reafirma el carácter federal del encuentro y su consolidación dentro de la escena gastronómica mendocina.

Esta segunda edición del Mundial de la Hamburguesa alcanzó un impacto económico total de $261.296.000 , lo que representa un incremento del 72 % respecto al realizado el año pasado.

El resultado se explica por el alto nivel de consumo registrado: las 19 hamburgueserías participantes comercializaron un total de 17.100 combo s, generando una facturación estimada de $188.100.000 . A esto se sumaron las ventas de food trucks, bebidas y otros servicios, que alcanzaron los $73.196.000 .

Estos números dan como resultado que el gasto promedio por asistente fue de $17.500 , reflejando una alta participación del público en la propuesta gastronómica.

En esta edición, el evento contó con la participación de 19 hamburgueserías: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers

Esta propuesta implicó una inversión total de $59.810.000, con una fuerte participación del sector privado, que aportó más del 70% del financiamiento. Este dato refleja la confianza de las marcas y actores del sector en el evento y su proyección. Además, contó con el respaldo de marcas líderes como Simplot, responsable de las papas fritas, y Milkaut. También acompañaron Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar.

Con estos resultados, el Mundial de la Hamburguesa 2026 no solo reafirmó su éxito en términos de convocatoria, sino que se consolidó como un motor económico clave para Mendoza, impulsando el desarrollo del sector gastronómico y generando un impacto directo en la economía local. Eventos de esta magnitud, además, significan un considerable incentivo del turismo y la cultura, y su realización implica un desarrollo articulado y coordinado de diversas labores logísticas de limpieza, tránsito y seguridad que permiten que se desarrolle de manera óptima.