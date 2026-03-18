Desgarrador recuerdo de un joven que murió en su moto por una camioneta que lo encerró: "le robaron la vida"

Hay fechas que no se olvidan y que se convierten en eternas ; feliz o tristemente, pero eternas. No importa cuántas veces salga el sol después de ese día, no importa cuánto avance el calendario, todo parece detenerse en ese momento. Y para la familia de Santiago Buttini , el 9 de marzo de 2024 será siempre una de esas fechas tristes , la más triste de sus vidas.

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Ese día, la vida se partió en dos para sus padres, y también para su tía, sus amigos y sus seres queridos. Porque aquel sábado 9 de marzo de 2024 por la noche, la imprudente y deliberada maniobra del conductor de una camioneta en Maipú derivó en el choque de la moto que guiaba Santi . El rodado menor chocó contra un camión estacionado, y Santiago -quien tenía 18 años- murió .

A dos años del episodio -su familia prefiere no definirlo como "accidente" al considerar que no se trató de un desenlace fortuito-, el conductor de la camioneta (identificado como Roberto Carlos Acuña ) continúa imputado por homicidio simple con dolo eventual . Esta calificación contempla que el autor, aún sin buscar directamente la muerte de la víctima, actúa sabiendo que su conducta puede causarla y acepta ese resultado, mostrando indiferencia ante el riesgo.

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La fiscal Mariana Gutiérrez -quien tiene la causa actualmente- está preparando el requerimiento de elevación a juicio contra Acuña . Su imputación tuvo una considerable demora, dado que -al principio- no se había logrado establecer claramente la participación del conductor de la camioneta.

No obstante, el resultado de una pericia específica y la aparición de un video complicó la situación de Acuña, quien fue imputado -y detenido- recién en mayo de 2025 , un año y dos meses después de la tragedia. Y aunque el conductor recuperó la libertad , mantiene la imputación y se encamina a un juicio que, casi con seguridad, se resolverá en la modalidad de juicio por jurado .

Santiago Buttini 10.png Detuvieron al conductor que encerró a un motociclista, lo hizo caer y murió: "Lo quiso matar". Foto: Gentileza

"Otro año más; el 9 de marzo se cumplieron dos años de su crimen y no queríamos que Santiago sea un número más, no queremos que haya más 'Santiago'. El tipo quedó libre, sujeto a proceso. Tiene que presentarse periódicamente, pero sigue haciendo su vida", resumió Roxana, tía de la víctima.

"No puede ser que, porque a este tipo se le ocurrió, haya hecho lo que hizo, una vida no tiene precio. Y a Santi, Roberto Carlos Acuña le robó la vida", describió la mujer, con el dolor a flor de piel y colándose en su voz.

La maniobra que derivó en la muerte de Santi en su moto

El sábado 9 de marzo a las 20:52, Santiago y su primo estaban en sus motos, con la marcha detenida, esperando en la esquina de Mitre y Urquiza (Coquimbito, Maipú) a que la luz del semáforo cambiara a verde.

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Según contó posteriormente el primo de Santiago, en ese mismo semáforo, el conductor de una Ecosport roja que aguardaba parado atrás de ellos empezó a provocarlos e insultarlos. Y ambos jóvenes no se quedaron callados, lo que desencadenó en una discusión e intercambio de insultos.

Cuando el semáforo dio verde, los jóvenes creyeron que el intercambio de insultos había quedado allí. Pero para el conductor de la camioneta no había finalizado, por lo que se adelantó y los encerró, cruzándoles la camioneta a ambos jóvenes (hacía zigzag.

Mientras que el primo de Santiago pudo eludir la camioneta y seguir su rumbo al cambiarse de carril (quedando en contramano), Santiago debió maniobrar bruscamente hacia un costado, lo que lo llevó a chocar contra un camión que estaba mal estacionado en el lugar.

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"Este tipo encerró dos veces a Santi, y la segunda vez en que lo encerró, la camioneta le tocó el codo y lo mandó contra el camión. No solo eso, sino que dejó a mi hijo abandonado y se dio a la fuga”, rememoró Tina Leguiza, madre de Santiago. a Los Andes.

Ni Acuña, ni Santiago ni el primo de la víctima se conocían entre sí.

La pericia y el video que confirmaron todo y derivaron en la detención

Aunque el conductor de la camioneta fue identificado a las horas -Roberto Carlos Acuña, también de Maipú-, recién en mayo de 2025 fue detenido tras un detallado y minucioso trabajo de investigación e inteligencia encabezado por el entonces fiscal de Tránsito Fernando Giunta. De inmediato, Acuña quedó a disposición de la Justicia mendocina.

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La revisión de las cámaras de seguridad de la zona y el trabajo de un perito que aportó la familia de Santiago fueron indispensables para lograr esclarecer que el choque del joven contra el camión aparcado fue consecuencia de las bruscas y peligrosas maniobras deliberadas de Acuña con su camioneta.

Acuña luego recuperó la libertad, mas nunca dejó de estar imputado y quedó "sujeto a proceso"; es decir, a disposición de la fiscalía. También sus abogados defensores -al principio fueron unos, pero luego el imputado los cambió- realizaron distintas peticiones, y todo ello ha derivado en que hayan transcurrido dos años desde aquella trágica noche.

No obstante, de no mediar inconvenientes, se espera que en breve salga el pedido de elevación a juicio contra Acuña.

"Se nos vino el mundo abajo"

Santiago Buttini tenía 18 años y 7 meses en marzo de 2024. Cuando llegó a la mayoría de edad, sus padres le regalaron la moto. E iba a todos lados en ese, su vehículo.

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"Esa noche, cuando nos llamaron para darnos la noticia, se nos vino el mundo abajo", recordó hace unos meses la mamá de la víctima.

Santi había terminado la secundaria y se preparaba para comenzar a cursar la tecnicatura en Ingeniería en Petroquímica. Era el hijo menor de la familia, jugaba al futsal en Coquimbito Peñaflor y siempre sus padres lo habían llevado a donde necesitara. Pero, ya con su moto propia, había conseguido cierta autonomía.

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"Era una luz, un excelente amigo, compañero e hijo, y siempre hacía las cosas bien. De hecho, tenía el carnet y todos los papeles de la moto. Te cambia la vida por completo, la verdad es que nosotros seguimos porque tengo dos hijos más, pero ya nada es igual, estamos incompletos", concluyó.