Récord de ingresantes en Ciencias Económicas de la UNCuyo: creció un 54% por las nuevas reformas

Según informó la institución, se registraron más de 700 estudiantes en 2026, logrando ser el número más alto de los últimos cuatro años. El decano de la Facultad celebró los números y lanzó un dardo indirecto al Gobierno nacional.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNCuyo registró un fuerte aumento en la cantidad de nuevos estudiantes para el ciclo 2026, marcando el nivel más alto de los últimos cuatro años. El crecimiento se da en un contexto de cambios en la estructura académica y en la duración de las carreras.

En total, se contabilizaron 712 ingresantes, lo que representa un salto significativo frente a los 460 que se habían inscripto en 2025. Este incremento refleja un mayor interés por la oferta educativa de la institución tras la implementación de reformas recientes.

La actualización de los planes de estudio se concretó hacia fines de 2025, luego de un análisis de los contenidos en todas las carreras de grado de la Facultad. A partir de esos cambios, se reformaron todas las propuestas y la duración de las carreras se llevó a cuatro años.

Una vez finalizado el ingreso 2026, se registró un crecimiento del 54% respecto del año pasado. El aumento se observó en todas las carreras: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística.

Razones del crecimiento: “Así defendemos la universidad pública” Desde la Unidad Académica entienden que el crecimiento se vincula con la renovación de los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior en 2025, que incorporan carreras de cuatro años de duración, títulos intermedios y trayectos formativos más flexibles, con microcréditos, talleres y laboratorios orientados al desarrollo de competencias profesionales.

La Facultad registró más de 2.100 aspirantes, superando también los valores de años anteriores. Las carreras que mostraron el incremento más destacado de estudiantes fueron Contador Público y Licenciatura en Logística. Al respecto, el decano de la FCE, Miguel González Gaviola, destacó la importancia de este proceso en el contexto actual: "Estamos defendiendo la universidad pública de esta forma. Más allá de plantear la imposibilidad de funcionar sin financiamiento, sabemos que debemos cumplir un rol especial en la sociedad y tenemos que transformarnos y adaptarnos a los requerimientos actuales. Lo estamos haciendo, estamos trabajando con mucha convicción en estas innovaciones".