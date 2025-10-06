Fiesta Diocesana, en fotos: multitudinario celebración en el santuario de la Virgen de Lourdes de El Challao

El domingo miles de fieles se congregaron en honor a la Virgen del Rosario. Mirá las fotos.

Así se celebró la fiesta diocesana en el santuario de la Virgen de Lourdes de El Challao.

Cientos de fieles participaron este domingo de la tradicional fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de la Arquidiócesis de Mendoza. Bajo el lema “Con María del Rosario, peregrinos de esperanza”, la jornada reunió a jóvenes, familias, sacerdotes y comunidades de toda la provincia en el santuario de la Virgen de Lourdes de El Challao.

Desde las 14, los peregrinos comenzaron a llegar al santuario para vivir una jornada de fe, encuentro y celebración. El evento contó con la presencia de movimientos, pastorales y organismos diocesanos, que caminaron “Paseo de los Carismas”, donde cada grupo compartió su identidad y servicio dentro de la Iglesia mendocina.

Durante la tarde se pudieron disfrutar números artísticos, diferentes propuestas gastronómicas con la presencia de food tracks y un lugar especial de adoración eucarística en la capilla histórica del santuario. También hubo espacio para que los fieles se pudieran acercar al sacramento de la reconciliación gracias al servicio de numerosos sacerdotes que estuvieron muchas horas dispuestos y atentos.

Jóvenes de todas las edades celebraron la fiesta diocesana. A las 17 comenzó una plástica, protagonizada por tres jóvenes que repasaron la vida y el legado del papa Francisco. Con el apoyo de pantallas, coreografías y recuerdos en audio y video, el querido "padre Jorge" estuvo "presente" en el recuerdo de tantos que agradecen sus enseñanzas y ejemplo cristiano.

A las 17.50, como estaba previsto, entró la agasajada. Al vuelo de miles de pañuelos que la saludaban, hizo su ingreso la Virgen del Rosario, patrona y Madre de esta porción de Iglesia.