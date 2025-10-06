Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 6 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 16 de septiembre

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 15 de septiembre

5°-6691

6°-4450

7°-4149

8°-4012

9°-4730

10°-0314

11°-7007

12°-5305

13°-9405

14°-8818

15°-7181

16°-3574

17°-9636

18°-2393

19°-6900

20°-4032

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-2784

2°-5313

3°-8475

4°-7477

5°-7982

6°-6303

7°-7021

8°-3221

9°-8470

10°-2289

11°-5670

12°-4912

13°-2093

14°-0674

15°-0780

16°-7679

17°-4727

18°-0996

19°-4025

20°-5766

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.