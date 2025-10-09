Quini 6: 28 ganadores con una jugada de 5 números y hay un premio de $3.000 millones

El Quini 6 ya acumula un importante pozo total de $5.900 millones para el próximo sorteo del domingo 12 de octubre. A pesar de la expectativa, hay una gran noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 8 de octubre: 28 ganadores con más de $8,6 millones cada uno.
En el sorteo N° 3.311, correspondiente al miércoles, hubo 28 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $8.681.551,07 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 00, 13, 17, 18, 25 y 43.
Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 12, fecha del siguiente sorteo.
Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 12 de octubre
El domingo 12 de octubre (sorteo N° 3.312), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.900.000.000, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $3.000 millones.
- Tradicional Primer Sorteo: $1.700 millones
- La Segunda: $690 millones
- Revancha: $3.000 millones
- Siempre Sale: $380 millones
- Extra: $130 millones
Quini 6: resultados del sorteo N° 3.311 del miércoles 8 de octubre
Tradicional Primer Sorteo del Quini 6
12 - 13 - 14 - 23 - 34 - 40
Sin ganadores.
La Segunda del Quini 6
15 - 21 - 27 - 37 - 42 - 45
Sin ganadores.
La Revancha del Quini 6
16 - 21 - 24 - 25 - 34 - 45
Sin ganadores.
Siempre Sale del Quini 6
00 - 13 - 17 - 18 - 25 - 43
Hubo 28 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $8,6 millones cada uno.
TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.