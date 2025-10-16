16 de octubre de 2025 - 10:40

Alarmados por registrar 110 incendios en un mes, un municipio salió a pedir a vecinos extremar cuidados

Desde el área de Defensa Civil de Guaymallén recordaron que mantener los terrenos limpios y desmalezados es responsabilidad de cada propietario, y remarcaron que solo está permitido encender fuego en zonas habilitadas, asegurándose siempre de apagarlo completamente antes de retirarse.

La Municipalidad de Guaymallén solicitó a los vecinos y vecinas abstenerse de utilizar fuego para limpiar campos, pastizales o residuos, ya que estas prácticas pueden desencadenar incendios de gran magnitud, sobre todo en épocas de altas temperaturas y baja humedad.

Además, se pidió evitar arrojar cigarrillos o fósforos encendidos, ya que son causas frecuentes de focos ígneos difíciles de controlar.

El organismo municipal informó que en el último mes se atendieron 110 incendios, y que el 85% de ellos se registró en la zona Este de Guaymallén, lo que representa una situación alarmante.

Por ese motivo, se solicitó la colaboración de toda la comunidad para prevenir nuevos siniestros y reducir los riesgos ambientales y materiales.

En caso de observar una actividad sospechosa o detectar humo, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato al 911 o con la Guardia de Defensa Civil, disponible las 24 horas en los teléfonos 4498233 y 4216147.

