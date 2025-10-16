16 de octubre de 2025 - 12:01

Tras la falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones

Llegaron a la decisión luego de que ayer se registrara el cuarto fallo en lo que va del año en aviones equipados con motores fabricados por CFM.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A través de un comunicado, la empresa detalló que en la aeronave que tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza ocurrió una falla en los propulsores cuyos componentes son elaborados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines).

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

“A raíz de este suceso, Aerolíneas Argentinas decidió suspender preventivamente las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del mismo fabricante y de las mismas características que los afectados en estos eventos recientes” informaron.

Luego aseguraron que el "mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes", sin embargo, sumaron que se trata del "cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor".

“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, sostuvo la aerolínea de bandera y detalló que "el foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves".

"En el caso particular de estos motores, el fabricante CFM recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues). Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral, por lo que se solicitó al fabricante una opinión técnica antes de reincorporar estos equipos al servicio", explicaron.

Finalmente, requirieron la "opinión técnica de otras aerolíneas que operan aeronaves equipadas con esta motorización". Dieron aviso a las autoridades "y se está trabajando en conjunto para fijar un criterio de resolución".

