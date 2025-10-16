Más de 160 estudiantes de todo el país participan del Modelo de Naciones Unidas en la UNCuyo

Desde este jueves y hasta el sábado 18 de octubre, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) es sede del 7° Modelo Preuniversitario de Naciones Unidas (MUN), una experiencia educativa en la que más de 160 estudiantes de nivel secundario asumen el rol de diplomáticos para debatir temas de la agenda global y buscar soluciones a través del diálogo y la negociación.
En esta séptima edición del Modelo, participan alumnos de 20 escuelas secundarias de nueve universidades nacionales y dos instituciones educativas de Mendoza, representando a unas 45 nacionalidades en una dinámica que simula el funcionamiento de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El evento, que se desarrolla en un ambiente de tolerancia, respeto y pluralidad, tiene como objetivo formar a los jóvenes como ciudadanos globales, desarrollando habilidades en oratoria, redacción, técnicas de negociación y persuasión.
Modelo de Naciones Unidas en la UNCuyo
Previo al encuentro central, cada delegación realiza una profunda investigación sobre los temas a tratar y se prepara en sus respectivas instituciones bajo el reglamento que rige la dinámica del Modelo. Esta preparación incluye diversas instancias de formación y trabajo en equipo, fundamentales para el desarrollo del debate.
El acto de inauguración estuvo encabezado por la rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez, quien compartió escenario con autoridades universitarias y organizativas: Adriana Marra, vicedecana de la Facultad de Odontología; Julio Aguirre, secretario Académico del Rectorado; María Ana Barrozo, directora general de Educación Secundaria; Federico Morandini, coordinador del Área Legal y Técnica; y Santino Ruiz Maurano, secretario general del 7° MUN Preuniversitario.
El Modelo de Naciones Unidas de la UNCuyo se consolida así como un espacio de formación integral para adolescentes, promoviendo el compromiso cívico, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de soluciones pacíficas a los desafíos del mundo contemporáneo.
Qué se busca con el Modelo de Naciones Unidas
- Generar un espacio de capacitación y reflexión sobre la realidad política, económica y ambiental internacional.
- Propiciar el diálogo democrático entre la comunidad de estudiantes de la UNCUYO y estudiantes de otras casas de estudio y otras Jurisdicciones.
- Aumentar la comprensión sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas como una plataforma para el desarrollo de relaciones internacionales.
- Promover la multiculturalidad y la convivencia internacional, étnica y religiosa.
- Promover el desarrollo de competencias asociadas con el liderazgo, la oratoria, las negociaciones, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo.