Examen de ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cuándo se publican los resultados

La publicación de las notas y su promedio, así como el orden de mérito se comunicarán de forma online.

Más de 2.200 aspirantes rindieron los exámenes de Lengua y Matemática para ingresar a las escuelas de la UNCuyo

Los más de 2.200 estudiantes que buscan ingresar a primer año en alguna de las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) rindieron este sábado 11 de octubre el examen de Matemática, en una jornada que transcurrió con total normalidad.

La próxima instancia clave será el martes 21 de octubre, a las 12 del mediodía, cuando se publiquen los resultados de las evaluaciones en el sitio web de ingreso de las escuelas de la UNCUYO y en los portales oficiales de cada una de las instituciones.

La lista, ordenada por número de DNI, sin nombres, incluirá la calificación de Lengua, la de Matemática y el promedio general, que servirá para determinar el orden de mérito.

Vacantes y asignación de escuelas La publicación de la asignación de vacantes se realizará en dos fechas diferentes, según la escuela:

Lunes 27 de octubre a las 12 : Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear.

: Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear. Miércoles 5 de noviembre a las 12: DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC. Etapas de matriculación La matrícula deberá concretarse de forma presencial, en las siguientes fechas:

Martes 28 y miércoles 29 de octubre : Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura.

: Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura. Del jueves 6 al martes 11 de noviembre: DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC. Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: Partida de nacimiento actualizada (no más de seis meses de antigüedad).

Dos fotos tipo carnet.

Certificado de Estudiante Regular de la escuela donde cursan actualmente 7º grado (el mismo que se presentó en la preinscripción).

Original y copia del DNI.